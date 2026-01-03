महामंडळाच्या अध्यक्षांचा गझलकाराला दम
महामंडळाच्या अध्यक्षांचा गझलकाराला दम
गझल कट्ट्यावर अपमानास्पद वागणूक; पोलिसांनाही बोलावले
सकाळ वृत्तसेवा
सातारा, ता. ३ ः ९९व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात शनिवारी (ता. ३) गझल कट्ट्यात हिंगोलीवरून आलेल्या गझलकाराला अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाच्या अध्यक्षांनी अपमानास्पद वागणूक दिली. या गझलकाराला बाहेर जा, नाहीतर पोलिस बोलावून बाहेर काढतो, असा दम देऊन काही वेळात पोलिसही पाठवल्याने अध्यक्षांच्या या वर्तनावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. काहींनी त्यांचे समर्थनही केल्याचे गझल कट्ट्यात दिसून आले.
कवी यशवंत गझल कट्ट्यात अभिजित काळे अध्यक्ष असलेल्या सातव्या सत्राचा समारोप झाल्यानंतर अमिता पैठणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आठव्या सत्राला सुरुवात झाली. या वेळी अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी यांचा सत्कार करण्यात आला. तेव्हा मदन अंभोरे यांनी आपल्याला संधी मिळाली नाही, ती अध्यक्षांनी द्यावी, अशी मागणी केली.
बराच वेळ ते उभे राहून मागणी करीत होते. त्यानंतर प्रा. जोशी यांचा सत्कार झाल्यानंतरही अंभोरे यांनी आपली व्यथा मांडली; परंतु भाषणात व्यत्यय आल्याचा राग धरून प्रा. जोशी यांनी अंभोरे यांचे काहीच ऐकून न घेता त्यांना थेट सभागृहाबाहेर जाण्यासाठी दम दिला. काही उपस्थितांनी अंभोरे यांच्यामुळे कार्यक्रमात व्यत्यय आल्याच्या तक्रारी केल्या तर काहींनी प्रा. जोशी यांनी अंभोरे यांचे म्हणणे ऐकून त्यांना संधी द्यायला हवी होती, अशाही प्रतिक्रिया दिल्या. अंभोरे यांना पोलिस घेण्यासाठी आले असता उपस्थितांनी मध्यस्थी करून ते कवी, गझलकार असून त्यांना बाहेर काढता येणार नसल्याने पाेलिसांना समजावल्यानंतर प्रसंग टळला.
गझल सादर करण्यासाठी हिंगोलीवरून आलो. कालपासून आयोजकांना विनंती करीत आहे. ऑनलाइन नोंदणी नसल्याचे कारण देण्यात आले. त्यामुळे मी महामंडळाच्या अध्यक्षांकडे आग्रह केला. माझे म्हणणे न ऐकताच दम दिला, ही खेदजनक बाब आहे.
- मदन अंभोरे, गझलकर, हिंगोली
