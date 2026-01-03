‘आई, दिल्या घरी मी मजेत आहे…’ गझल कट्ट्यावर शिक्षिका व नवकवयित्रींचा भावनांचा पाऊस
‘आई, दिल्या घरी मी मजेत आहे...’
गझल कट्ट्यावर शिक्षिका व नवकवयित्रींचा भावनांचा पाऊस
संजीव भागवत : सकाळ वृत्तसेवा
सातारा, ता. ३ : ‘एवढे पत्रात देत आहे कळवून... आई, दिल्या घरी मी अगदी मजेत आहे’, ‘रोज निघते जात्यात संयमाच्या... होतील पूर्ण इच्छा केव्हा तरी मनाच्या’, ‘तू धडा वाचण्याजोग्या पण, जीव पानावर पुन्हा रेंगाळला आहे’ अशा हृदयस्पर्शी गझलांतून प्रेम, उत्कटता आणि मनातील गुंतागुंतीच्या भावना व्यक्त करून राज्यभरातून आलेल्या शिक्षिका व नवकवयित्रींनी ९९व्या साहित्य संमेलनातील कवी यशवंत गझल कट्ट्यावर रसिकांवर अक्षरशः गझलांचा पाऊस पाडला.
गझल कट्ट्याच्या सातव्या सत्रात गझलकार किशोर काळे आणि ज्येष्ठ साहित्यिक, शिक्षिका स्नेहलता अंधुरे यांनी ‘लोक गेले मागचे, माझ्यापुढे एकटीची रांग बनवत राहिले’ ही संवेदनशील गझल सादर करून रसिकांची मने जिंकली.
विदर्भातून खास मुशायऱ्यासाठी आलेल्या सहाय्यक प्राध्यापिका अपर्णा नैताम यांनी ‘तू धडा वाचण्याजोग्या पण, जीव पानावर पुन्हा रेंगाळला आहे’ तसेच ‘आरशाला प्रश्न माझा... जीव माझ्यावर कुणाचा भाळला आहे’ या गझल सादर करून उपस्थितांना मंत्रमुग्ध केले.
वाई येथून आलेल्या आणि सध्या पुण्यात स्थायिक असलेल्या श्वेता वरकडे यांनी ‘डायरी, पेन अन् सोबतीला जखम आहे... आज शब्दातून रक्त सांडायचे आहे’ ही गझल सादर केली. निशा डांगे-नायगावकर यांनी ‘तुला देईल नक्की आसरा, अजूनही रिता आहे मनाचा कोपरा’ ही गझल सादर करताच सभागृह टाळ्यांचा कडकडाट झाला. त्यानंतर त्यांनी ‘सोडून गेलो जरी खुशीने... तोही मजेत नाही, मीही मजेत नाही’ ही गझल सादर करून विरहाची भावना प्रभावीपणे मांडली.
दरम्यान, सूत्रसंचालक किशोर बळी यांनीही आपल्या प्रसिद्ध गझल सादर केल्या. ‘जिंदगीतही चंदन झिजते प्रतिभेचे, तेव्हा कोठे शब्दांमध्ये गझल गारवा येतो’ आणि ‘विश्वासाने गात राहा तू गाणे, कधीतरी नक्कीच जमाना म्हणत वाहवा येतो’ या गझलांनी संपूर्ण वातावरण भारावून गेले.
--
संमेलनातील गझल कट्टा यापुढे कायम
अखिल भारतीय साहित्य संमेलनात मधल्या काळामध्ये गझल कट्टा हा गायब झालेला होता. आता तो यापुढे कधीही गायब होणार नाही. यंदा पुरेशी जागा मिळाली नसल्याची खंत व्यक्त करीत पुढील संमेलनात या कट्ट्याला मोठी जागा आणि सभागृहही उपलब्ध करून दिले जाईल, असे आश्वासन अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी यांनी आज गझलकारांना दिले. तब्बल ६०० हून अधिक जणांनी गझल सादर करण्यासाठी ऑनलाइन नोंदणीही केली होती. त्यातील १२५ जणांनी निवड करून त्यातील काही जणांना गझल सादर करण्याची मुभा मिळाली.
