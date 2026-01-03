मालमत्ता करमाफी हा आमचा प्रस्ताव
७०० चौरस फूट घरांच्या प्रस्तावावरून आशीष शेलार यांचे प्रत्युत्तर
मुंबई, ता. ३ : मुंबईतील ७०० चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या घरांना मालमत्ता करमाफी देण्याचा प्रस्ताव आम्ही दिला होता. उद्धव ठाकरे शिवसेनेने फक्त ५०० चौरस फुटांचा प्रस्ताव दिला होता, असे प्रत्युत्तर भाजप नेते आणि सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशीष शेलार यांनी दिले आहे.
मुंबईत ५०० चौरस फूट क्षेत्रफळ असलेल्या घरांना आम्ही मालमत्ता करमाफी दिली होती, असा उल्लेख शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वचननाम्यात आहे. त्याला आशीष शेलार यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे. महापालिकेतील स्थायी समितीत शिवसेना ठाकरे गटाने ५०० चौरस फुटांच्या घरांना करमाफी देण्याचा प्रस्ताव मांडला. त्या वेळी भाजप नगरसेवकांनी ७०० चौरस फुटांना करमाफीची मागणी केली होती. त्याला पालिका आयुक्तांनी सहमती दर्शवूनही ५०० चौरस फुटांचा प्रस्ताव ठाकरे गटाने राज्य सरकारकडे पाठवला. त्यामुळे विधानसभेत मी स्वतः मुद्दा मांडून ७०० ते ७५० चौरस फुटांच्या घरांना मालमत्ता करमाफी मिळावी, असा प्रस्ताव पालिकेकडून घेण्याची मागणी सरकारकडे केली होती. तरीही तसा प्रस्ताव पाठवला गेला नाही. अशा स्थितीत आमच्या मागण्या चोरून वचननामा काढू नका. तो अपचननामा होईल, असा टोलाही शेलार यांनी लगावला आहे.
