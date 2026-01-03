निवडणूक प्रक्रिया दक्षतेने पार पाडा
निवडणूक प्रक्रिया दक्षतेने पार पाडा
अतिरिक्त महापालिका आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी यांच्या सूचना
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३ : महापालिका सार्वत्रिक निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी अत्यंत दक्षतेने पार पाडावी. निवडणुकीच्या पारदर्शकतेसाठी नेमलेल्या सर्व समित्यांनी त्यासाठी तत्पर राहावे, असे निर्देश अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी यांनी दिले. मुंबईत ठिकठिकाणी तैनात असलेल्या स्थिर निगराणी पथकांनी (एसएसटी) वाहनांची कसून तपासणी करावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
महापालिका निवडणुकीच्या पूर्वतयारीचा आढावा घेण्यासाठी शनिवारी (ता. ३) विशेष बैठक झाली. त्या वेळी त्या बोलत होत्या. या बैठकीला सहआयुक्त (करनिर्धारण व संकलन) विश्वास शंकरवार, कोकण विभागाच्या अपर आयुक्त (सामान्य प्रशासन) फरोग मुकादम, विविध परिमंडळांचे उपायुक्त, सहाय्यक आयुक्त आणि सर्व निवडणूक निर्णय अधिकारी उपस्थित होते.
प्रत्येक मतदान केंद्रावर मतदारांसाठी आवश्यक असलेल्या ‘किमान निश्चित सुविधा’ लवकर पूर्ण कराव्यात, मतमोजणी केंद्रांचा आराखडा सुनियोजित असावा, जेणेकरून प्रक्रियेत कोणताही अडथळ येणार नाही, निवडणुकीच्या कामासाठी नियुक्त केलेल्या विविध पथकांनी क्षेत्रात सक्रिय राहून कारवाई करावी, विधानसभा निवडणुकीच्या धर्तीवर ‘आपले मतदान केंद्र जाणून घ्या’ हे अभियान महापालिका निवडणुकीतही प्रभावीपणे राबवावे, असे निर्देश दिले.
