वांद्रे पश्चिम मतदारसंघ समस्यांच्या गर्तेत
वाहतूक कोंडी, ध्वनी, वायू प्रदूषण, गगनाला भिडलेल्या घरांच्या किमती
मयूर फडके ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ४ : वांद्रे विधानसभा मतदारसंघातील (एम पश्चिम) वांद्रे, खार आणि सांताक्रूझ येथील उच्चभ्रू परिसराचाही प्रामुख्याने समावेश आहे. या प्रभागात मुंबईतील प्रसिद्ध रेस्टॉरंट, कॅफे आणि शॉपिंग हब आहेत. तसे असले तरीही हा परिसरही नागरी समस्यांपासून वाचलेला नाही. येथेही अनेक समस्या, प्रश्न नागरिकांना भेडसावत आहेत.
या प्रभागात होणारी वाहतूक कोंडी आणि हॉर्नचा कर्णकर्कश आवाज, निवासी भागांचे व्यापारीकरण, पार्किंगची समस्या ते अगदी मीटरनुसार भाडे नाकारणाऱ्या रिक्षांपर्यंत अनेक समस्यांचा समावेश आहे. या समस्यांसोबतच रखडलेली रस्त्यांची कामे, वेगाने होणारा पुनर्विकास, कचऱ्याचे ढिगारे, निकृष्ट पदपथ, तर गगनाला भिडलेल्या घरांच्या आणि भाड्याच्या किमती या प्रभागातील मुख्य समस्या आहेत.
निवासी परिसरातील व्यापारीकरण
निवासी भागांचे व्यापारीकरण ही प्रभागातील मोठी समस्या आहे. विशेषतः गावठाण परिसरात खूप गोंधळ निर्माण झाला असून, गावठणात टुमदार बंगले, घर आणि काही वाडेही आहेत. तिथे राहणारे भाडोत्री हे पागडी पद्धतीनुसार राहतात. गावठण असल्याने पुनर्विकासासाठी असलेली बंधने अडथळा ठरत असल्याचा आरोप स्थानिक रहिवासी करीत आहेत. दुसरीकडे या परिसरात वाढत्या लोकसंख्येमुळे वाहनांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात आहे. लहान, चिंचोळ्या गल्ल्यांमध्ये पार्किंग समस्या आणि वाहतूक कोंडीसारख्या समस्या निर्माण होतात.
रस्त्यांची कामे, वायू प्रदूषण
या प्रभागातील न संपणारी रस्त्यांची कामे आणि पुनर्विकासामुळे वायू प्रदूषणात भर पडते. वाहतूक कोंडी ही शनिवार-रविवारपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. त्यावर नियंत्रण मिळवण्यास भावी नगरसवेकांसमोर प्रमुख आव्हान असेल. चालण्यास पदपथ आहेत, परंतु त्यावर फेरीवाल्यांनी आपले व्यवसाय थाटले आहेत. उघडी गटारे, कचराकुड्यांची कमतरता इत्यादी प्रश्नही या प्रभागाला सतावत आहेत.
मुख्य लढत
- प्रभाग क्रमांक ९७ ः हेतल गाला ( भाजपा), ममता चव्हाण शिवसेना (ठाकरे), गौरी छाब्रिया (काँग्रेस)
- प्रभाग क्रमांक ९८ ः दीप्ती काते (मनसे), अलका केळकर (भाजपा)
- प्रभाग क्रमांक ९९ ः चिंतामणी निवाटे (शिवसेना ठाकरे), जितेंद्र राऊत (भाजपा), सुनीता वावेकर काँग्रेस
- प्रभाग क्रमांक १०० ः स्वप्न मात्रे (भाजप), साधना वरसकर शिवसेना (ठाकरे), निदा शेख (काँग्रेस)
- प्रभाग क्रमांक १०१ ः अनुश्री घोडके (भाजप), ॲड. अक्षता मेनेझेस (शिवसेना ठाकरे), कॅरन डीमेलो (काँग्रेस)
- प्रभाग क्रमांक १०२ ः खान जाहिद युनूस (राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार), खान रेहबर सिराज (राजा) (काँग्रेस), आनंद हजारे (मनसे), नीलेश हंडगर (भाजप).
लोकसभा, विधानसभेतील चित्र
लोकसभेत महाविकास आघाडीकडून काँग्रेसच्या वर्षा गायकवाड यांनी भाजपाचे उमेदवार ॲड. उज्ज्वल निकम यांचा अटीतटीच्या शर्यतीत पराभव केला होता. तर विधानसभेत भाजपाचे आशीष शेलार यांनी काँग्रेसच्या आसिफ झकेरियांचा पराभव करून विजयाची हॅट्ट्रिक साधली होती.
