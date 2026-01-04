मुंबईत शिवसेना विरुद्ध शिवसेना रणसंग्राम!
मुंबईत शिवसेना विरुद्ध शिवसेना रणसंग्राम!
ठाकरेंचे नवे शिलेदार शिंदेंच्या माजी नगरसेवकांशी ६६ जागांवर भिडणार
मिलिंद तांबे : सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ४ : महापालिकेच्या निवडणुका तब्बल नऊ वर्षांनंतर होणार आहेत. यंदाची निवडणूक खऱ्या अर्थाने ऐतिहासिक ठरणार आहे. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची मुदत संपल्यानंतर आता मुंबईतील २२७ प्रभागांचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. तब्बल ६६ जागांवर शिवसेना विरुद्ध शिवसेना असा थेट सामना रंगणार आहे.
ठाकरेंचे नवे शिलेदार विरुद्ध शिंदेंचे माजी नगरसेवक अशी लढत रंगतदार हाेण्याची शक्यता आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने ८० टक्के माजी नगरसेवकांना पुन्हा मैदानात उतरवले आहेत. उद्धव ठाकरे यांनी दुसऱ्या फळीतील उमेदवारांना संधी दिली आहे. उद्धव ठाकरे यांनी स्वत: लक्ष घालून प्रत्येक प्रभागातील उमेदवार निवडल्याने या लढतींकडे लक्ष लागले आहे.
प्रत्येक प्रभागात दोन्ही गटांनी आपली पूर्ण ताकद पणाला लावली आहे. शिंदे गटाचे उमेदवार हे जुन्या ओळखी आणि केलेल्या कामांच्या जोरावर मतदारांना साद घालत आहेत, तर ठाकरे गटाचे उमेदवार निष्ठा आणि गद्दारी या मुद्द्यांवर प्रचार करीत आहेत. नऊ वर्षांनंतर होणाऱ्या या निवडणुकीत मुंबईचा ‘खरा वारसदार’ कोण, शिंदे की ठाकरे, याचा निकाल १६ जानेवारीला स्पष्ट होणार आहे.
लक्षवेधी लढती
प्रभाग ८९ (विलेपार्ले) : माजी खासदार विनायक राऊत यांचे पुत्र गीतेश राऊत (ठाकरे गट) विरुद्ध राजेश नाईक (शिंदे गट)
प्रभाग १९१ (दादर) : माजी महापौर विशाखा राऊत (ठाकरे गट) विरुद्ध माजी आमदार सदा सरवणकर यांची कन्या प्रिया सरमळकर (शिंदे गट)
प्रभाग १९९ (वरळी) : माजी महापौर किशोरी पेडणेकर (ठाकरे गट) विरुद्ध रूपाली कुसळे (शिंदे गट)
प्रभाग १९४ (प्रभादेवी) : येथे निशिकांत शिंदे (ठाकरे गट) विरुद्ध सदा सरवणकर यांचे पुत्र समाधान सरवणकर (शिंदे गट)
प्रभाग ११४ (विक्रोळी) : खासदार संजय दिना पाटील यांची कन्या राजुल पाटील (ठाकरे गट) आणि सुप्रिया घरत (शिंदे गट)
प्रभाग १६३ (चांदिवली) : आमदार दिलीप लांडे यांच्या पत्नी शैला लांडे (शिंदे गट) विरुद्ध संगीता सावंत (ठाकरे गट)
