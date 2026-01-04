मुंबई
प्रचाराला रविवारी धडाकेबाज सुरुवात
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई ता. ४ ः मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या रणसंग्रामाला रविवारपासून खऱ्या अर्थाने सुरुवात झाली. प्रचाराच्या पहिल्या रविवारी उमेदवारांनी जोरदार सुरुवात केली. गाठीभेटी आणि प्रचारफेरीच्या माध्यमातून प्रचाराचा धुरळा उडविला. अनेक उमेदवारांनी स्थानिक मतदारांच्या गाठीभेटी घेऊन प्रचार केला. काही उमेदवारांनी आपल्या निवडणूक कार्यालयाचे उद्घाटन केले. उमेदवारांनी रॅली काढून शक्तिप्रदर्शन केले. यामुळे शहर आणि उपनगरांत अनेक ठिकाणी वातावरणात निवडणुकीचा रंग भरला. ज्येष्ठ नागरिक कट्टे, क्रीडा मंडळे, मॉर्निंग वॉक करणारे मतदार यांच्याशी संवाद साधून उमेदवारांनी प्रचाराला सुरुवात केली. त्यामुळे आजचा रविवार सत्कारणी लागल्याची भावना उमेदवारांमध्ये होती.