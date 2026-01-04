‘आरशात तरी स्वतःचा चेहरा दिसतो का?’
आदित्य ठाकरेंची शिंदेंवर टीका
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ४ : महापालिकेच्या निवडणुकीच्या तोंडावर श्रेयवादाचे राजकारण शिगेला पोहोचले आहे. दक्षिण मुंबईतील कोस्टल रोड आणि बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पुतळ्याच्या श्रेयावरून शिवसेना (ठाकरे) नेते आदित्य ठाकरे यांनी सत्ताधारी शिंदे गटावर अत्यंत बोचऱ्या शब्दांत टीका केली आहे. ‘‘कोण किती खोटारडे असू शकते, हे यांना पाहून कळते, मिंधेंना आरशात चेहरा तरी स्वतःचा दिसतो की तोही चोरलेला?’’ अशा शब्दांत आदित्य ठाकरेंनी आपला संताप समाजमाध्यमांवर लिहिलेल्या पोस्टमध्ये व्यक्त केला आहे.
‘मुंबईतील रिगल चौकात बसवण्यात आलेल्या बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पुतळ्याचे सर्व नियोजन उद्धव ठाकरे यांनीच केले होते. पुतळ्याची जागा, पुतळ्याचे रूप हे उद्धव ठाकरेंनी ठरवले, तो बसवलाही उद्धव ठाकरेंनी आणि त्याचे शुल्कही त्यांनीच दिले. असे असतानाही शिंदे गटाने होर्डिंग लावून याचे श्रेय घेण्याचा खोटा प्रयत्न केला, असे आदित्य ठाकरे यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे. कोस्टल रोडच्या कामाचे श्रेय घेण्यावरूनही त्यांनी सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरले. त्यांनी शिंदे गटाचा उल्लेख ‘क्रेडिट चोर’ असा करीत म्हटले, की ज्याप्रमाणे कोस्टल रोडचे श्रेय चोरण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, तसाच प्रकार आता पुतळ्याच्या बाबतीतही केला जात आहे. पोस्टच्या शेवटी आदित्य यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर वैयक्तिक आणि शेलक्या शब्दांत टीका केली आहे. मुंबईत ठिकठिकाणी शिंदे गटाने कोस्टल रोड आणि बाळासाहेबांच्या पुतळ्याचे काम केल्याचे दावे करणारे होर्डिंग लावले आहेत. याला प्रत्युत्तर म्हणून आदित्य ठाकरेंनी ही पोस्ट केली असून, त्यांनी पुतळ्याच्या कामासाठी लागलेला पैसादेखील मातोश्रीवरून किंवा पक्षाकडून दिल्याचे म्हटले आहे.
