नायर रुग्णालयातील कॅथ लॅब बंद
शॉर्टसर्किटमुळे यंत्रणा ठप्प; हृदयविकाराच्या रुग्णांचे हाल
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ४ : मुंबई सेंट्रल येथील पालिकेच्या नायर रुग्णालयातील कॅथ लॅब बंद पडल्याने हृदयविकाराशी संबंधित उपचार ठप्प झाले आहेत. कॅथ लॅबमध्ये झालेल्या शॉर्टसर्किटमुळे यंत्रणेत बिघाड झाला. दुरुस्ती पूर्ण होईपर्यंत रुग्णांची गैरसाेय हाेणार असून, इतर रुग्णालयांत धाव घ्यावी लागणार आहे.
रुग्णालयातील सूत्रांच्या माहितीनुसार, शुक्रवारी कॅथ लॅबमध्ये शॉर्टसर्किटची घटना घडली. यामुळे या यंत्रणेचे काही भाग निकामी झाले आहेत. परिणामी ॲन्जिओग्राफी, ॲन्जिओप्लास्टी, पेसमेकर बसवणे तसेच झडपांशी (व्हॉल्व्ह) संबंधित उपचार सध्या करता येत नसल्याचे सांगण्यात आले.
रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. शैलेश मोहिते यांनी सांगितले, ‘शॉर्टसर्किटमुळे मशीनचे काही भाग खराब झाले आहेत. कंपनीच्या अभियंत्यांनी मशीनची तपासणी करून काही सुट्टे भाग बदलण्याची गरज असल्याचे सांगितले आहे. दुरुस्ती व सुट्टे भाग बदलण्यासाठी फाइल वरिष्ठ स्तरावर पाठवण्यात आली आहे. परवानगी मिळताच दुरुस्तीचे काम सुरू केले जाईल.’
दररोज आठ ते १० ॲन्जिओग्राफी
नायर रुग्णालयाच्या कार्डिओलॉजी विभागात दररोज ८ ते १०, तर कधी कधी १२ ॲन्जिओग्राफी केल्या जातात. याशिवाय दररोज दाेन ॲन्जिओप्लास्टीही केल्या जातात.
देखभाल-दुरुस्तीची फाइल रखडली
कॅथ लॅबच्या देखभाल-दुरुस्तीच्या कंत्राटाची फाइल अंतिम टप्प्यात असून, प्रशासकीय स्तरावर प्रक्रियेला विलंब झाला आहे. अद्याप संबंधित एजन्सीला खरेदी आदेश देण्यात आलेला नसल्याने आवश्यक सुट्टे भाग मिळण्यात अपयश येत आहे. कंपनीला खरेदीचे आदेश मिळेपर्यंत खराब सुटे भाग बदलले जाणार नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. मशीनची दुरुस्ती लवकरात लवकर व्हावी, यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे रुग्णालय प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.