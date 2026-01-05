पालिका निवडणुकीआधी समाजवादी पक्षात वाद
पालिका निवडणुकीआधी
समाजवादी पक्षात वाद
आमदार शेख यांची राष्ट्रीय अध्यक्षांकडे तक्रार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ५ : आगामी महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर समाजवादी पक्षाच्या महाराष्ट्रातील संघटनेत अंतर्गत कलह चव्हाट्यावर आला आहे. मुंबई आणि महाराष्ट्रातील समाजवादी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यांना पत्र पाठवून भिवंडी पूर्वचे आमदार रईस शेख यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. आमदार शेख यांनी पक्ष संघटना कमकुवत केली असून महापालिका निवडणुकीआधी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) यांच्याशी संगनमत करून पक्षविरोधी कारवाया केल्याचा आरोप या पत्रात करण्यात आला आहे.
तिकीटवाटपावरून नाराज झाल्यानंतर आमदार रईस शेख यांनी यापूर्वी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यांना पत्र पाठवून महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष व आमदार अबू आसिम आझमी यांच्याविरोधात तक्रार केली होती. या तक्रारीच्या पार्श्वभूमीवर आता मुंबई व राज्यातील समाजवादी पक्षाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी रईस शेख यांच्याविरोधातच राष्ट्रीय नेतृत्वाकडे तक्रार केली आहे.
समाजवादी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, मुंबई आणि भिवंडी परिसरात काही प्रभागांत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काॅँग्रेस (शरद पवार) आणि एमआयएमच्या उमेदवारांच्या बाजूने प्रचार केला जात असल्याचे चित्र आहे. याचा थेट फटका समाजवादी पक्षाच्या स्थानिक संघटनेला बसत आहे. वेळीच हस्तक्षेप झाला नाही, तर याचा परिणाम आगामी महापालिका निवडणुकीत पक्षाच्या कामगिरीवर होऊ शकतो, असा इशाराही पत्रात देण्यात आला आहे.
तिकीटवाटप आणि निवडणूक व्यवस्थापनाची जबाबदारी आझमी यांनी १४ सदस्यांच्या समन्वय समितीकडे सोपवली होती. समितीत शेख यांचाही समावेश होता. काही इच्छुकांकडून पक्षाकडून उमेदवारीचे फॉर्म भरवून त्यांना काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादीकडून तिकीट मिळवून देण्याचा कट रचल्याचा आरोपही शेख यांच्यावर पत्रात करण्यात आला आहे.
