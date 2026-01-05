मुस्लिम मतदारांचा कौल कुणाला?
मुस्लिम मतदारांचा कौल कुणाला?
काँग्रेस, समाजवादीसह एमआयएमही मैदानात
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ५ : मुंबईतील मुस्लिम मतदारांवर आतापर्यंत काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि एमएमआयएम या पक्षांचा प्रभाव राहिला आहे. यंदाच्या निवडणुकीत काँग्रेसने वंचितसोबत आघाडी केली आहे, दुसरीकडे एमआयएम आणि समाजवादी पक्ष स्वतंत्र लढत आहे. त्यामुळे मुस्लिम मतदारांचा कौल नेमका कुणाला मिळणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
मुंबई महापालिका निवडणुकीत यंदा बहुतांश प्रभागांमध्ये तिरंगी किंवा चौरंगी लढत होत आहे. भाजप-शिवसेना शिंदे गट, ठाकरे बंधू-राष्ट्रवादी शरद पवार, काँग्रेस-वंचित आघाडी, राष्ट्रवादी अजित पवार गट यांच्या, समाजवादी पक्ष, एमआयएमसह अपक्षही निवडणुकीच्या रिंगणात आहे. मुंबईतील मुस्लिम मतदारांची संख्या जवळपास १५ ते २० टक्के असून, भायखळा, मुंबादेवी, नागपाडा, कुर्ला, चेंबूर, धारावी, अंधेरी भागात त्यांचे प्राबल्य आहे. त्यामुळे ३० ते ४५ प्रभागांमध्ये मुस्लिम मतदारांचा कौल निवडणुकीचा कल ठरवू शकतात. काँग्रेसने मुस्लिमबहुल भागात मजबूत पकड ठेवली आहे. २०१७ मध्ये काँग्रेसचे ११ मुस्लिम नगरसेवक निवडून आले होते; मात्र या वेळी समाजवादी पक्ष आणि एमआयएम दोघेही स्वतंत्रपणे लढत आहेत. या दोन्ही पक्षांचा मुस्लिमबहुल प्रभागांत प्रभाव असून, त्यांच्यामुळे काँग्रेससमोरील आव्हान वाढले आहे. सपचे अबू आझमी आणि एमआयएमचे इम्तियाज जलील स्थानिक प्रश्नांवर जोर देत आहेत. मुस्लिम मतदारांना वळवण्यात हे पक्ष यशस्वी ठरल्यास, काँग्रेसला मतविभाजनाचा फटका बसेल आणि त्याचा अप्रत्यक्ष फायदा भाजप आणि शिवसेना शिंदे गटाला होऊ शकतो. या पार्श्वभूमीवर मुस्लिमबहुल प्रभागांमध्ये आपले अस्तित्व टिकवण्याचे आव्हान काँग्रेसपुढे असणार आहे.
---
२०१७ मधील मुस्लिम नगरसेवक
काँग्रेस - ११
राष्ट्रवादी - ४
सपा - ६
एमआयएम - ३
अपक्ष - ५
शिवसेना - २
एकूण - ३१
