बिनविरोध विजयाची चौकशी करा
मनसे नेते अविनाश जाधव यांची उच्च न्यायालयात धाव
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ५ : मुंबईसह राज्यभरात २९ महापालिकांच्या निवडणुकांत अनेक ठिकाणी महायुतीचे उमेदवार बिनविराेध निवडून आले. याविराेधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) सोमवारी (ता. ५) उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या बिनविराेध निवडणुकांची चाैकशी करण्याची मागणी केली आहे.
मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी ॲड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे. उमेदवारांना जबरदस्ती आणि प्रलोभन दाखवून उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यास भाग पाडल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे. या सर्वांची न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने बिनविरोध विजयाचा दावा केलेल्या ६८ जागांवरील निकाल जाहीर करण्यास स्थगिती देण्याची मुख्य मागणीही केली आहे.
बिनविरोध निवडून आलेल्या उमेदवारांसाठी किमान मतांच्या अनिवार्यतेबाबत विशिष्ट तरतूद करण्यासाठी कायदा तयार करण्याचे आणि महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम १९४९ मध्ये सुधारणा करण्याचे राज्य निवडणूक आयोगाला आदेश देण्याची मागणीही याचिकेत केली आहे.
उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यावरून झालेल्या गंभीर आरोपांची राज्य निवडणूक आयोगानेही दखल घेतली आहे. २९ महापालिकांत बिनविरोध विजयी घोषित झालेल्या सुमारे ६९ ते ७० उमेदवारांची राज्यव्यापी चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत, याकडेही याचिकेत लक्ष वेधण्यात आले आहे. मुंबईसह राज्यातील २९ महापालिकांसाठी १५ जानेवारीला मतदान तर १६ जानेवारीला मतमोजणी होणार आहे.
२० टक्के उमेदवारांची माघार!
राज्यभरातील महापालिका निवडणुकांसाठी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी ६७ उमेदवार बिनविराेध निवडून आले आहेत. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी २ जानेवारीला ४५३ म्हणजेच २० टक्के उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज मागे घेतला, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
