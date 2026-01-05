वर्षअखेर एसटीच्या ताफ्यात आठ हजार बस
वर्षअखेर एसटीच्या ताफ्यात आठ हजार बस
दिरंगाई झाल्यास परिवहनमंत्र्यांचा कारवाईचा इशारा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता ५ : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) ताफ्यात २०२६अखेर आठ हजार नवीन बस दाखल होतील अशा पद्धतीने निविदा प्रक्रिया राबवावी. यामध्ये कोणतीही दिरंगाई सहन केली जाणार नाही; अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा परिवहनमंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिला.
एसटी महामंडळाच्या २०२५-२६च्या अर्थसंकल्पीय निधीच्या वापराबाबतच्या आढावा बैठकीत बोलत होते. या बैठकीस एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर, आर्थिक सल्लागार गिरीश देशमुख तसेच संबंधित खातेप्रमुख उपस्थित होते. या वेळी मंत्री सरनाईक यांनी एसटीच्या विविध विभागांच्या संथ कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले की, २०२५-२६च्या अर्थसंकल्पात एसटीसाठी सरकारने दाेन हजार ४६० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे; मात्र आर्थिक वर्ष संपण्यास अवघे तीन महिने शिल्लक असताना त्यापैकी सुमारे १,६०० कोटी रुपये खर्चाविना परत जाण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे, ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. प्रवाशांच्या मूलभूत सुविधा, नवीन बस खरेदी, बसस्थानकांची उभारणी, दुरुस्ती आणि नूतनीकरण यासाठी वापरणे अपेक्षित असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
-------
अकार्यक्षमतेवर बाेट
बस खरेदी व बसस्थानकांच्या कामांची निविदा प्रक्रिया नऊ महिन्यांपासून रेंगाळल्यामुळे निधी खर्च होऊ शकलेला नाही. याला संबंधित विभागांचे अकार्यक्षम अधिकारी जबाबदार असल्याचा ठपका त्यांनी ठेवला. पायाभूत सुविधांसाठी आवश्यक निविदा व प्रशासकीय प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून प्रकल्पांना गती देण्याचे स्पष्ट निर्देश मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले.
