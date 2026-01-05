पथनाट्य आणि चित्रकलेच्या माध्यमातून मतदारांमध्ये जनजागृती:
पथनाट्याच्या माध्यमातून मतदारांमध्ये जनजागृती
मुंबई : महापालिका सार्वत्रिक निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर, मतदारांमध्ये मतदानाचा टक्का वाढवण्यासाठी प्रशासनाकडून ‘मतदारांचे सुनियोजित शिक्षण आणि निवडणूक सहभाग’ हा विशेष उपक्रम राबवण्यात येत आहे. या मोहिमेअंतर्गत सोमवारी मुंबईत विविध ठिकाणी कल्पक उपक्रमांद्वारे जनजागृती करण्यात आली. निवडणूक प्रक्रियेत नागरिकांचा सहभाग वाढवण्यासाठी मुंबादेवी मंदिर परिसरात पथनाट्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या पथनाट्यातून मतदानाचे महत्त्व आणि लोकशाहीतील नागरिकांची जबाबदारी प्रभावीपणे मांडण्यात आली. पथनाट्यानंतर परिसरात जनजागृती रॅली काढण्यात आली, ज्यामध्ये नागरिकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. दुसरीकडे, एस विभागातील पवई डॉकयार्ड इंग्रजी उच्च प्राथमिक शाळेत चित्रकला प्रबोधन कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या स्पर्धेत सहभागी विद्यार्थ्यांनी आपल्या कल्पकतेतून आणि रंगांतून मतदानाविषयीचे संदेश देणारी चित्रे रेखाटली. भावी पिढीच्या माध्यमातून पालकांना आणि समाजाला मतदानासाठी प्रोत्साहित करणे, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश होता.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.