मिठीची मगरमिठी कधी सुटणार?
कुर्ला, कलिना विधानसभेतील रहिवाशांचा संतप्त सवाल; नदीचे पाणी घरात शिरून नुकसान
बापू सुळे ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ ः पावसाळा म्हटलं, की मिठी नदीलगतच्या कुर्ला गार्डन, कुर्ला कोर्ट, टॅक्सीमन कॉलनी, कपाडियानगर, सीएसटी रोड, क्रांतीनगर, संतोषनगर, कमानी, बैल बाजार, जारीमरी परिसरातील झोपड्यांमध्ये पावसाचे पाणी शिरतेच. दरवर्षी पालिका प्रशासनाकडून मिठी नदीचे रुंदीकरण, गाळ काढणे अशी कामे होत असली तरी रहिवाशांची मात्र भरणाऱ्या पाण्यातून सुटका झालेली नाही. निवडणूक काळात मिठीचे रुंदीकरण, सुशोभीकरण अशा आश्वासनांची खैरात होते; मात्र अंमलबजावणीच होत नाही. त्यामुळे मिठीची मगरमिठी कधी सुटणार, घरात शिरणारे पाणी कधी थांबणार, असा सवाल मिठी नदीलगतच्या राहिवाशांकडून केला जात आहे.
विहार लेक आणि पवई तलावापासून सुरू होणारी मोठी नदी साकीनाका, जरीमरी, एअरपोर्ट, बैलबाजार, शीतल सिनेमा, कुर्ला, कलिना टॅक्सीमन कॉलनी, कुर्ला गार्डन, परीघ खाडी, धारावी आणि पुढे माहीम येथे अरबी समुद्राला जाऊन मिळते. या नदीला लागून चांदिवली, कुर्ला, कलिना विधानसभेतील जवळपास ५० हजारांहून अधिक झोपड्या आहेत. या नदीत पावसाच्या पाण्याबरोबरच औद्योगिक कारखान्यातील पाणी, सांडपाणी, ड्रेनेज लाइन सोडलेल्या आहेत. त्यामुळे येथील राहिवाशांना उन्हाळ्यात आणि हिवाळ्यात दुर्गंधीचा सामना करावा लागतो. तर पावसाळ्यात पुराच्या पाण्यात दिवस काढावे लागतात. अतिक्रमणामुळे मिठीचे पात्र अरुंद बनले आहे, तर गाळामुळे उथळ झाले आहे. त्यामुळे पावसाळ्यात हमखास मिठीचे पाणी लगतच्या राहिवाशांच्या घरात शिरते. त्या पार्श्वभूमीवर निवडणुका आल्या, की सर्वच पक्षाकडून मिठीच्या पुराच्या पाण्यातून रहिवाशांची सुटका करण्याचे आश्वासन दिले जाते; मात्र पुढे कोणतीच कारवाई होत नसल्याने राहिवाशांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
दरवर्षी हजारो रुपयांचा फटका
घरात मिठी नदीच्या पुराचे पाणी भरल्याने दरवर्षी हजारो रुपयांचे नुकसान होते. घरात असलेले लाकडी सामान भिजल्याने वाळवी लागून खराब होते, टीव्ही, फ्रीज, पाण्याची मोटार अशी विद्युत उपकरणे निकामी होतात. झोपडपट्टी परिसरात नेहमीच भेडसावणाऱ्या समस्येवर कोणीच बोलत नाही. प्रचारासाठी दारोदार फिरणारे पुढारी सखल भागात भरणारी समस्या कशी सोडवणार, याबाबत अवाक्षरही काढत नसल्याची संतप्त भावना रामदास गायकवाड या ज्येष्ठाने व्यक्त केली.
आतापर्यंत १,६५० कोटी खर्च
मिठी नदीला २००५ मध्ये आलेल्या पुरामुळे चांदिवली, सफेद पूल, जारीमरी, शांतीनगर, तानाजीनगर, क्रांतीनगर, किसमतनगर, कपाडियानगर, टॅक्सीमन कॉलनी, कुर्ला कोर्टसह तकीयवार्डचा बहुतांश भाग पाण्याखाली गेला होता. त्याची गंभीर दखल घेत राज्य सरकारने पावसानंतर पूरपरिस्थिती हाताळण्यासाठी मिठी नदी विकास आणि संरक्षण प्राधिकरणाची स्थापना केली आहे. त्यामध्ये विविध टप्प्यांमध्ये मिठी नदीचे रुंदीकरण, खोलीकरण, संरक्षण भिंत आदी काम हाती घेण्यात आले होते. या कामावर आतापर्यंत सुमारे १,६५० कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. तरीही या परिसरात घरात घुसणाऱ्या पाण्याची भीती राहिवाशांच्या मनात कायम आहे.
कुर्ला, कलिना परिसरातील रहिवाशांच्या डोक्यावर नेहमीच मिठी नदीच्या पुराची टांगती तलवार असते. रात्री-अपरात्री पाणी घरात घुसते. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांनी नुसती आश्वासने न देता मिठीच्या संकटातून येथील हजारो राहिवाशांना दिलासा द्यावा.
- सुभाष गुप्ता,
सहसरचिटणीस, कुर्ला व्यापारी असोसिएशन
मिठीलगतचे झोपडपट्टीवासीय २००५ पासून मिठी नदीच्या पुराचा सामना करत असून अद्याप हा प्रश्न सुटलेला नाही. त्यामुळे राजकीय पक्षांनी खूप मोठा विकास आणि कायापालट करण्याच्या वल्गना करण्याऐवजी झोपडपट्टीत गोरगरिबांच्या घरात पावसाळ्यात भरणारे पाणी थांबावे, यासाठी प्रयत्न करावा.
- अनिल गलगली,
सामाजिक कार्यकर्ते
निवडणूक प्रचारासाठी दररोज नाक्यावर, गल्लीत उमेदवार, कार्यकर्ते फेऱ्या मारतात, मते मागतात; पण मिठीचे झोपडपट्टीत भरणारे पाणी कधी थांबणार, यावर कोणीच बोलत नाही.
- कलावती दोरगे, मतदार
- सखल भागात मिठी नदीचे पाणी येऊ नये म्हणून अनेक ठिकाणी संरक्षक भिंत उभारली आहे; मात्र त्याचे काम पूर्ण झालेले नसल्याने पैसे खर्च करूनही समस्या जैसे थे आहे.
- राजू मोहिते, मतदार
- मिठी नदीची एकूण लांबी १७.८४ किलोमीटर
- सात हजार २९५ हेक्टर एवढे पाणलोट क्षेत्र
- नदीला अनधिकृत बांधकामाचा विळखा
- मिठीलगत ५० हजारांहून अधिक झोपड्या
- राजरोसपणे नदीत सोडल्या जाणाऱ्या प्रदूषित पाण्याचा प्रश्न