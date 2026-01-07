आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीसाठी भरारी पथके सज्ज
आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीसाठी भरारी पथके सज्ज
महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांची माहिती
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ : महापालिका निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक आणि भयमुक्त वातावरणात पार पाडण्यासाठी प्रशासनाने कंबर कसली आहे. १५ जानेवारीला होणाऱ्या मतदानासाठी संपूर्ण मुंबईत आदर्श आचारसंहितेची कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी विविध विशेष पथकांची स्थापना करण्यात आल्याची माहिती महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी दिली.
पालिका निवडणुकीवर नजर ठेवण्यासाठी चार प्रमुख पथके तैनात करण्यात आली आहेत. यातील आचारसंहिता पथक प्रत्येक विभागात आचारसंहिता भंगाच्या तक्रारींवर लक्ष ठेवणार आहे, त्यासोबत स्थिर पाळत पथक, चेक पोस्टवर तैनात राहून रोख रक्कम, मद्य आणि शस्त्रास्त्रांच्या अवैध वाहतुकीवर नजर ठेवणार आहे. ही भरारी पथके संपूर्ण प्रभागात गस्त घालून संशयास्पद हालचालींवर तत्काळ कारवाई करणार तर चित्रीकरण पाळत पथक सभा, प्रचार फेऱ्या आणि अवाजवी खर्चाचे व्हिडिओ शूटिंग करून पुरावे गोळा करणार आहेत. आयुक्त भूषण गगराणी यांनी स्पष्ट केले, की ‘निवडणूक कामात कोणत्याही प्रकारचा निष्काळजी खपवून घेतला जाणार नाही. हयगय करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगविषयक कारवाई केली जाईल. तसेच, अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी यांनी पोलिस आणि उत्पादन शुल्क विभागाला निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून काम करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
एक खिडकी योजना सुरू
उमेदवारांना प्रचारासाठी आवश्यक असलेल्या विविध विभागांच्या परवानग्या (अग्निशमन, पोलिस, वाहतूक इ.) वेळेत मिळाव्यात, यासाठी प्रत्येक विभाग कार्यालयात ‘एक खिडकी योजना’ सुरू करण्यात आली आहे. यामुळे प्रशासकीय प्रक्रिया वेगवान होऊन उमेदवारांना एकाच ठिकाणी सर्व परवानग्या मिळतील. आचारसंहिता उल्लंघनाबाबत कोणतीही तक्रार असल्यास नागरिक संबंधित विभाग कार्यालयातील आचारसंहिता कक्षाशी थेट संपर्क साधू शकतात; अशी माहिती पालिका प्रशासनाने दिली आहे.
