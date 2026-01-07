महिला सुरक्षिततेत मुंबई पाचव्यास्थानी!
महिला सुरक्षिततेत मुंबई पाचव्या स्थानी!
‘अवतार ग्रुप’च्या सर्वेक्षणात बंगळूर पुन्हा अव्वल
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ : महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी भारतातील सर्वोत्तम शहरांच्या यादीत मुंबईने पाचवे स्थान पटकावले आहे. देशाची सिलिकॉन व्हॅली मानले जाणारे बंगळूर पहिल्या स्थानावर कायम आहे. भारतातील महिलांसाठी कोणते शहर सर्वांत सुरक्षित आणि प्रगतीसाठी पोषक आहे, या प्रश्नाचे हे उत्तर ताज्या सर्वेक्षणातून समोर आले आहे.
‘अवतार ग्रुप’च्या सर्वेक्षणनुसार, महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि करिअरसाठी पोषक वातावरणाच्या बाबतीत दक्षिण भारतातील शहरांनी बाजी मारली आहे. पहिल्या १० शहरांच्या यादीत निम्मी शहरे दक्षिण भारतातील आहेत. या यादीत अनुक्रमे बंगळूर, चेन्नई, पुणे, हैदराबाद, मुंबई, गुरुग्राम, कोलकाता, अहमदाबाद, तिरुअनंतपुरम आणि कोईम्बतूर यांचा समावेश आहे. मुंबई शहराचा औद्योगिक समावेशकता निर्देशांक ६९.०० इतका मजबूत आहे, जो देशात सर्वोत्तम कामगिरी दर्शवतो. येथे महिलांसाठी रोजगाराच्या संधी मोठ्या प्रमाणात आहेत; मात्र सामाजिक समावेशकता निर्देशांक ३८.४४ इतका कमी आहे. वाढलेली महागाई, परवडणाऱ्या घरांची कमतरता आणि पायाभूत सुविधांवरील ताण ही मुंबईतील महिलांसाठी मोठी आव्हाने ठरत आहेत. ‘‘एखादी महिला या शहरात खरोखर प्रगती करू शकते का, हा विचार करूनच आम्ही हे सर्वेक्षण केले आहे. शहरांची प्रगती ही केवळ इमारतींवर नाही, तर तेथील महिलांच्या प्रगतीवर अवलंबून असते,’’ असे अवतार ग्रुपच्या व्यवस्थापकीय संचालिका डॉ. सौंदर्या राजेश यांनी सांगितले.
महत्त्वाचे निष्कर्ष
१. उत्तर भारताची स्थिती - उत्तर भारतातून केवळ गुरुग्राम (सहाव्या स्थानी) पहिल्या १०मध्ये स्थान मिळवू शकले आहे. दिल्ली आणि नोएडा औद्योगिक क्षेत्रात पुढे असले तरी सुरक्षिततेच्या बाबतीत मागे आहेत.
२. तमिळनाडूची आघाडी - चेन्नई दुसऱ्या स्थानी असून सुरक्षितता, शिक्षण आणि आरोग्य सुविधांमध्ये या शहराने आघाडी घेतली आहे.
३. टायर-२ शहरांची प्रगती : केवळ मेट्रो शहरेच नाही, तर तिरुअनंतपुरम आणि तिरुचिरापल्ली यांसारखी लहान शहरेही महिलांसाठी पोषक ठरत आहेत.
प्रादेशिक विभागणी
१. दक्षिण भारत - २१.६० सरासरी गुणांसह महिलांसाठी सर्वांत समावेशक प्रदेश
२. पश्चिम भारत - २०.०० गुणांसह दुसऱ्या क्रमांकावर. औद्योगिक क्षेत्रात सर्वात पुढे
३. मध्य आणि पूर्व भारत - महिला समावेशकतेच्या बाबतीत अजूनही पिछाडीवर