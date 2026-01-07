राज्यात भाजपच्या मदतीला परराज्यातील नेते
राज्यात भाजपच्या मदतीला परराज्यातील नेते
निवडणुकीच्या प्रचाराची भिस्त मुख्यमंत्र्यांसह अन्य मंत्र्यांवर
मुंबई, ता. ७ : राज्यातील प्रमुख महापालिकांच्या निवडणुकांसाठी भाजपची भिस्त मुख्यमंत्र्यांसह अन्य मंत्र्यांवर असून दुसऱ्या टप्प्यात त्यांच्या मदतीला परराज्यातील आमदार, खासदार येत आहेत. तिसऱ्या टप्प्यात पुढील आठवड्यात पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्री किंवा अन्य केंद्रीय मंत्री येतील का, याबाबत अजूनही अनिश्चितता आहे. त्यामुळे अशा स्थितीत भाजपच्या स्थानिक नेत्यांनाच किल्ला लढवावा लागेल, अशीही चिन्हे आहेत.
सध्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेश भाजप अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण हे राज्यभर जाहीर सभा घेऊन किल्ला लढवीत आहेत. मुंबईत आशीष शेलार तर पुण्यात चंद्रशेखर बावनकुळे, चंद्रकांत पाटील, विदर्भात सुधीर मुनगंटीवार हे बडे नेते प्रचारात जोर लावत आहेत. मुंबईत सुरुवातीला केंद्रीय वाणिज्य मंत्री आणि उत्तर मुंबईचे खासदार पियुष गोयल यांनी प्रचार केला; मात्र आता प्रचाराची भिस्त प्रवीण दरेकर, अतुल भातखळकर यांच्यावर आहे. या आठवड्याअखेरीसाठी प्रचाराच्या दुसऱ्या टप्प्यात माधवी लता, पूर्व दिल्लीचे खासदार मनोज तिवारी, तामिळनाडूचे भाजप नेते अण्णामलै हे मुंबईत आले आहेत. उत्तर भारतीय मतदारांच्या मनोरंजनासाठी अभिनेते रवी किशन व अन्य काही प्रवासी कार्यकर्ते देखील लवकरच मुंबईत दाखल होणार आहेत. धारावी, गोरेगाव येथे असलेल्या दाक्षिणात्य मतदारांना प्रभावित करण्यासाठी भाजपला अण्णामलै यांचा उपयोग होऊ शकतो, गोरेगावला श्रीकला पिल्ले, धारावीत रवी राजा या दाक्षिणात्य नेत्यांसाठी तसेच राजश्री शिरवाडकर यांच्यासाठी अण्णामलै प्रचार करतील. तर मनोज तिवारी हे कुर्ला, कालीना, चांदीवली, कांदिवली येथील उत्तर भारतीयांच्या वस्तीत आठ व नऊ जानेवारी रोजी रोड शो, सभा, चौकसभा घेतील. नवनाथ बन यांच्यासह अन्य उमेदवारांसाठी ते प्रचार करतील. अण्णामलै हे सार्वजनिक बैठका, रोडशो आणि सभा घेतील.
केंद्रीय नेत्यांबाबत अद्यापही अनिश्चितता
तिसऱ्या टप्प्यात पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आदींनी मुंबईत यावे, असा भाजप नेत्यांचा प्रयत्न आहे; मात्र या नेत्यांबाबत अद्यापही अनिश्चितता आहे. त्यामुळे या छोट्या पातळीवरील निवडणुकांसाठी पंतप्रधान येथे येण्यास इच्छुक नाहीत की, मनाजोग्या जागा मिळाल्या नाहीत तर त्याचे अपश्रेय आपल्यावर नको म्हणून बडे केंद्रीय नेते येथे येणे टाळत आहेत, की स्थानिक नेत्यांवर जबाबदारी टाकून लांबून मजा बघत बसावी, हे त्यांचे धोरण आहे, अशी उलट सुलट चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. प्रचाराच्या शेवटच्या दिवशी शेवटच्या जाहीर सभेसाठी पंतप्रधान किंवा अमित शहा यांनी यावे असाही भाजपचा प्रयत्न सुरू आहे.
