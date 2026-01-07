वांद्र्यात शिवसेना उमेदवारावर चाकूहल्ला
मुंबई, ता. ७ : वांद्रे पश्चिमेतील संत ज्ञानेश्वर नगरात शिवसेनेचे (शिंदे गट) अधिकृत उमेदवार हाजी सालिम कुरेशी यांच्यावर बुधवारी (ता. ७) अनाेळखी व्यक्तींनी प्राणघात चाकूहल्ला केला. यात कुरेशी जखमी झाले असून त्यांची प्रकृती स्थिर आहे. कुरेशी प्रचार करत असताना हा हल्ला झाल्याने खळबळ उडाली आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला असून, पोलिस पथके या घटनेचा तपास करत आहेत, अशी माहिती पोलिस उपआयुक्त मनीष कालवानिया यांनी दिली.
कुरेशी प्रभाग क्रमांक ९२मधून शिवसेनेच्या वतीने निवडणूक लढवत आहेत. संध्याकाळी ते आपल्या कार्यकर्त्यांसोबत ज्ञानेश्वर नगर येथे प्रचार करत हाेते. त्या वेळी अचानक अनोळखी व्यक्तींनी त्यांच्यावर चाकूहल्ला केला. हा हल्ला राजकीय हेतूने प्रेरित होता की वैयक्तिक वादातून झाला, याचा तपास पोलिस करत आहेत. जखमी कुरेशी यांच्यावर महात्मा गांधी रुग्णालयात उपचार सुरू असल्याचे सांगण्यात आले.
