मेट्रो-२ मार्गिकेवर शून्य पुलाची उभारणी
३९ मीटरची उंची; ७०० टन स्टीलचा वापर
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ८ : मेट्रोच्या माध्यमातून मुंबईच्या वाहतुकीला वेग दिला जात असताना नवनवी आयकाॅनिक स्ट्रक्चर उभे राहत असून ती मुंबईची ओळख बनणार आहे. त्याचाच भाग म्हणून एमएमआरडीएकडून मेट्रो-२ बी मार्गिकेवर वांद्रे कुर्ला संकुलात शून्य या संकल्पनेचे महत्त्व अधोरेखित करणारा व स्थापत्य कामांतील वास्तुकलेचा एक उत्कृष्ट नमुना ठरेल असा पूल उभा राहिला आहे.
शून्य आयकाॅनिक केबल स्टे ब्रिज म्हणजे ‘शून्य’ची प्रतिकृती तयार करण्यात आली आहे. तब्बल ७०० टन स्टीलचा वापर करून उभारण्यात आलेला ३९ मीटर उंचीचा हा ‘शून्य’ या परिसराची ओळख बनणार आहे. एमएमआरडीएकडून अंधेरी पश्चिम-मंडाळेदरम्यान २३ किलोमीटर लांबीची उन्नत मेट्रो मार्गिका उभारली जात आहे. कार्पोरेट हब असलेल्या वांद्रे-कुर्ला संकूलातून हा मार्गिका जात आहे. वाकोला नाल्यावरून जाणाऱ्या मार्गिकेसाठी केबल स्टे ब्रीज उभारावा लागणार होता. त्यासाठी एमएमआरडीएने येथे आयकाॅनिक शून्य केबल स्टे ब्रीज उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. हे महाकाय शून्य उभारण्याचे मोठे आव्हान एमएमआरडीसमोर होते. त्यांनी ते लीलया पेलत शून्य उभारले असून त्याची इतर कामे सुरू आहेत. येथील आयकॉनिक पुलाची एकूण लांबी १३० मीटर आहे. त्यातील ८० मीटर लांबीचा मुख्य स्पॅन वाकोला नाल्यावर आहे. तसेच या पाईल कॅपमध्ये १९७ मेट्रिक टन लोखंडी सळ्यांचा वापर करण्यात आला आहे.
