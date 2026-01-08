मी मनसेतच, अफवा पसरवू नका
मी मनसेतच, अफवा पसरवू नका
संदीप देशपांडे यांचे स्पष्टीकरण
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ८ : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतील (मनसे) अंतर्गत कुरबुरी आणि नेत्यांच्या नाराजीच्या चर्चांना गुरुवारी संदीप देशपांडे यांनी पूर्णविराम दिला. ‘मी मनसेतच असून पक्षाचे प्रामाणिकपणे काम करत आहे, माझ्या नाराजीच्या वावड्या थांबवा,’ अशा शब्दांत देशपांडे यांनी भूमिका स्पष्ट केली. मनसेतून नुकतेच भाजपमध्ये गेलेले संतोष धुरी यांनी केलेल्या खळबळजनक दाव्यानंतर देशपांडे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.
मनसेचे माजी पदाधिकारी संतोष धुरी यांनी भाजप प्रवेशानंतर मनसेतील अंतर्गत राजकारणावर गंभीर आरोप केले होते. ‘संदीप देशपांडे नाराज असून त्यांनीही पक्ष सोडावा, अशी परिस्थिती काही नेत्यांकडून जाणीवपूर्वक निर्माण केली जात आहे. संदीप देशपांडे आणि संतोष धुरी कुठेही दिसले नाही पाहिजेत’, असे आदेश वांद्रे येथील बंगल्यावरून (शिवतीर्थावरून) देण्यात आले होते,’ असा दावा धुरी यांनी केला होता. संतोष धुरी यांच्या दाव्यावर संदीप देशपांडे म्हणाले, ‘अनेक दिवसांपासून मी नाराज असल्याच्या चर्चा सुरू आहेत. या बातम्यांना पूर्णविराम मिळणे गरजेचे आहे. मी मनसेतच आहे आणि आगामी महापालिका निवडणुकीत पक्षाचे जास्तीत जास्त उमेदवार कसे निवडून येतील, यासाठी मी पूर्ण ताकदीने काम करत आहे.’
-----
‘ताे’ त्यांचा वैयक्तिक दृष्टिकोन!
मनसे नेते बाळा नांदगावकर यांच्यावर संतोष धुरी यांनी केलेल्या ‘बडवे’ आणि ‘कटकारस्थानी’ या आरोपांवर देशपांडे यांनी सावध भूमिका घेतली. ते म्हणाले, ‘संतोष धुरी यांचा तो वैयक्तिक दृष्टिकोन असू शकतो. त्यांनी घेतलेला निर्णय बरोबर की चुकीचा, हे काळच ठरवेल. त्यांच्या विधानांवर मला प्रतिक्रिया देण्याची गरज वाटत नाही.’
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.