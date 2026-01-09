मोफत पाणी, विजेसह उर्दू शाळांची घोषणा
मोफत पाणी, विजेसह उर्दू शाळांची घोषणा
महापालिका निवडणुकीसाठी समाजवादी पक्षाचा जाहीरनामा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ : ‘महापालिकेची सत्ता मिळाल्यास शहरातील नागरिकांना मूलभूत व दर्जेदार सुविधा देण्यावर भर दिला जाईल,’ असे आश्वासन देणारा जाहीरनामा समाजवादी पक्षाने शुक्रवारी प्रकाशित केला. यामध्ये अत्याधुनिक रुग्णालये, सुसज्ज महापालिका शाळा, २४ तास पाणीपुरवठा आणि चांगल्या दर्जाचे रस्ते यासाठी पक्षाचे प्रमुख प्राधान्य असेल, असे सांगण्यात आले.
२०१५ पूर्वी उभारण्यात आलेल्या झोपड्यांना संरक्षण देण्यात येईल तसेच २०१५ पूर्वी नोंद असलेल्या सर्व फेरीवाल्यांना अधिकृत फेरीवाला क्षेत्रात जागा उपलब्ध करून दिली जाईल, अशी घोषणा या जाहीरनाम्यात करण्यात आली आहे. समाजवादी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार अबू आझमी, प्रदेश कार्याध्यक्ष माजी आमदार ॲड. युसूफ अब्राहणी आणि सरचिटणीस मेराज सिद्दीकी यांच्या उपस्थितीत हा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला. यामध्ये प्रत्येक कुटुंबाला २० लिटरपर्यंत मोफत पाणी, २०० युनिट मोफत वीज, महापालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांना दहावीपर्यंत मोफत शिक्षण, संगणक प्रशिक्षण, वैद्यकीय सेवा व व्यायामशाळा मोफत देण्याचा समावेश आहे. तसेच दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोफत जलतरण तलावाची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी ‘डिजिटल महापालिका’ योजना राबवली जाईल. झोपड्यांची उंची १४ फुटांवरून १८ फूट करण्याच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारशी चर्चा करण्यात येईल, असेही या वेळी आझमी यांनी सांगितले.
तत्काळ राजीनामा द्यावा!
पक्षातील अंतर्गत वादाच्या पार्श्वभूमीवर भिवंडी पूर्वचे आमदार रईस शेख या कार्यक्रमाला अनुपस्थित होते. जे नेते इतर पक्षांच्या कार्यक्रमांना उपस्थित राहून त्यांच्या उमेदवारांच्या विजयासाठी प्रचार करीत आहेत, त्यांनी तात्काळ समाजवादी पक्षाचा राजीनामा द्यावा, असा स्पष्ट इशारा अबू आझमी यांनी दिला आहे. अशा नेत्यांवर निवडणुकीनंतर कठोर कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
