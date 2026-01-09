मध्य रेल्वेवर उद्या मेगाब्लॉक
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ : उपनगरी रेल्वे मार्गावरील रुळांची दुरुस्ती तसेच सिग्नल यंत्रणेत काही तांत्रिक कामे करण्यासाठी रविवार, ११ जानेवारी २०२६ला मध्य रेल्वेवर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. मध्य रेल्वेच्या सीएसएमटी ते विद्याविहारदरम्यान, तर ठाणे ते वाशी/नेरूळ या ट्रान्स हार्बर मार्गावर दाेन्ही दिशांकडील धीम्या मार्गांवर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे.
मध्य रेल्वे :
कुठे : सीएसएमटी ते विद्याविहार अप आणि डाऊन धीम्या मार्गावर
कधी : सकाळी १०. ५५ ते दुपारी ३.३५ वाजेपर्यंत
परिणाम : ब्लॉकदरम्यान सीएसएमटी येथून सुटणाऱ्या धीम्या गाड्या सीएसएमटी ते विद्याविहार स्थानकांदरम्यान डाऊन जलद मार्गावर वळवल्या जाणार आहेत. या गाड्या भायखळा, परळ, दादर, माटुंगा, शीव आणि कुर्ला स्थानकांत थांबतील आणि पुढे विद्याविहार स्थानकापासून डाऊन मार्गावर वळवण्यात येतील. घाटकोपर येथून सुटणाऱ्या अप धीम्या सेवा विद्याविहार ते सीएसएमटीदरम्यान अप जलद मार्गावर वळवण्यात येतील आणि कुर्ला, शीव, माटुंगा, दादर, परळ आणि भायखळा स्थानकावर थांबतील. परिणामी, या ब्लॉक कालावधीत मशीद, सँडहर्स्ट रोड, चिंचपोकळी आणि करी रोड या स्थानकांवर लोकल थांबणार नाहीत.
----------------
ट्रान्स हार्बर :
कुठे : ठाणे ते वाशी/नेरूळ अप आणि डाऊन मार्गावर
कधी : सकाळी ११.१० ते दुपारी ४.१० वाजेपर्यंत
परिणाम :
ब्लॉक कालावधीत वाशी/नेरूळ आणि ठाणे स्थानकांदरम्यान अप व डाऊन ट्रान्स हार्बर मार्गावरील सेवा पूर्णतः रद्द राहतील. ठाणे येथून १०.३५ ते १६.०७ वाजेपर्यंत वाशी/नेरूळ/पनवेलकडे जाणाऱ्या डाऊन मार्गावरील गाड्या रद्द राहतील. तसेच पनवेल/नेरूळ/वाशी स्थानकांवरून ठाण्याकडे १०.२५ ते ४.०९ वाजेपर्यंत जाणाऱ्या अप मार्गावरील गाड्या रद्द राहतील.
--------
