भररस्त्यात सशस्त्र दरोडा घालणाऱ्यांचा सूत्रधार अटकेत
मुंबई, ता. ९ ः भरस्त्यात सशस्त्र लूटमार करणाऱ्या सराईत आरोपीस माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग पोलिसांनी रायगड जिल्ह्यातील नेरळ बाजारपेठ येथे वेशांतर करून बेड्या ठोकल्या. कैलाश ऊर्फ केपी (वय ५४) असे या आरोपीचे नाव असून त्याच्याकडून पिस्तूल, पाच जिवंत काडतुसांसह सुमारे १३ लाखांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.
कैलाश सराईत गुन्हेगार असून त्याच्याविरोधात मुंबईसह ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, धुळे येथे ३५ गुन्ह्यांची नोंद आहे. नागपाडा पोलिसांकडून मकोकानुसार दाखल गुन्ह्यात त्याचा शोध सुरू होता. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या वर्षी पी डिमेलो मार्गावर ब्लू गेटजवळ स्कूटीवरून प्रवास करणाऱ्या तक्रारदाराला तीन ते चार जणांनी रोखले. गोळीबार करून त्याच्याकडील ४७.२७ लाख किमतीचे सोन्याचे दागिने जबरीने हिसकावून आरोपी फरार झाले. याप्रकरणी माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद होता. पोलिसांनी या गुन्ह्यात सहभागी चौघांना अटक केली; मात्र सूत्रधार कैलाश सापडत नव्हता. पोलिस उपायुक्त डॉ. प्रवीण मुंढे यांनी विशेष पथक स्थापन करून कैलाशचा शोध सुरू केला. दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश अशा अनेक राज्यांत पथकाने शोधाशोध केली. अखेर कैलाशचा वावर महानगर प्रदेशात असल्याची माहिती पथकाला मिळाली. तो नेरळ येथे येणार असल्याची पक्की माहिती मिळवून पथकाने सापळा रचला. त्यात कैलाश पकडला गेला.
