किशोरी पेडणेकरांविरुद्ध किरीट सोमय्यांची तक्रार
गुन्ह्यांची माहिती लपवल्याचा आरोप
मुंबई, ता. ९ ः माजी महापौर आणि शिवसेना उद्धव गटाच्या उमेदवार किशोरी पेडणेकर यांनी निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात खोटी माहिती दिली आणि आपल्यावरील गुन्ह्यांची माहिती लपवली, अशी तक्रार भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
आग्रीपाडा पोलिस ठाण्यात पेडणेकर यांच्याविरुद्ध ऑगस्ट २०२३मध्ये कोविड रुग्णांचे मृतदेह ठेवण्यासाठीच्या बॉडी बॅग घोटाळ्यातील गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्या गुन्ह्यांमध्ये पेडणेकर यांचे नाव आहे. १,६०० रुपयांची ही बॅग ६,७१९ रुपयांना महापालिकेने खरेदी केली. महापालिकेने अशा हजारो बॅगा वेदांत इन्फोटेककडून खरेदी केल्या. याप्रकरणी पेडणेकर यांनी उच्च न्यायालयातून अटकपूर्व जामीनही घेतला होता, असे सोमय्या यांचे म्हणणे आहे. निर्मलनगर पोलिस ठाण्यातही जानेवारी २०२३मध्ये पेडणेकर यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल आहे. त्यांनी २०१७च्या निवडणूक अर्जात वरळी गोमाता एसआरएमध्ये राहत असल्याचा पत्ता दिला होता, असे सोमय्या यांनी आपल्या तक्रार अर्जात म्हटले आहे. पेडणेकर यांची कंपनी किश कॉर्पोरेट सर्विसेस इंडिया लिमिटेड विरुद्धही ना. म. जोशी मार्ग पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. ही सर्व माहिती पेडणेकर यांनी निवडणूक अर्जात व शपथपत्रात लपवल्याचे सोमय्या यांनी तक्रारीत म्हटले आहे.
