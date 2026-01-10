वांद्रे येथील २४ एकर भूखंड अदाणींच्या घशात!
वांद्रे येथील २४ एकर
भूखंड अदाणींच्या घशात!
वर्षा गायकवाड यांचा आरोप
मुंबई, ता. १० ः विमानतळ, धारावी, देवनार डंपिंग ग्राउंड, मोतीलाल नगर, एअर इंडिया वसाहत, मदर डेअरीची जमीन आणि मिठागरांची जमीन दिल्यानंतर आता वांद्रे रिक्लेमेशन येथील एमएसआरडीसीची २४ एकर भूखंडही अदाणी समूहाला बेकायदा देण्यात आला, असा आरोप मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्ष वर्षा गायकवाड यांनी केला. या भूखंड व्यवहारात अनेक नियमांना बगल दिली आहे, लवकरच पुराव्यासह त्याचा पर्दाफाश करू, असा इशाराही त्यांनी दिला.
एमएसआरडीसीने स्वतःच्या कार्यालयाची जागा अदाणींना देऊन, ते दादर येथील कोहिनर स्केअरमध्ये स्थलांतरित होत आहेत. त्यासाठी दरमहा २.१५ कोटी भाडे द्यावे लागणार आहे. वांद्रे सी-लिंकजवळील जवळपास आठ हजार कोटी रुपये किमतीचा २४ एकराचा भूखंड अदाणींना देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळात न मांडता केवळ एका बैठकीत घेण्यात आला, असा आरोपही गायकवाड यांनी केला.
मुंबईचे ‘अदाणीकरण’!
भाजप सरकारने मुंबई विकायला काढली असून ती केवळ अदाणीलाच कवडीमोल भावाने विकली जात आहे. या मुद्याला बगल देण्यासाठी भाजप जाणीवपूर्वक जाती-धर्माचा मुद्दा पुढे करत आहे. मुंबईची जीवनवाहिनी लोकल, बेस्ट सेवा सुधारण्याऐवजी तीन लाख कोटी रुपयांची अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन मुंबईकरांच्या माथ्यावर मारत असल्याची टीकाही गायकवाड यांनी केला.
