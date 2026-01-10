‘मविआ’चे सुडाचे राजकारण
‘मविआ’चे सुडाचे राजकारण
पुराव्यासहित उघड; देवेंद्र फडणवीस यांची टीका
मुंबई, ता. १० : ‘महाविकास आघाडी सरकारने मला खोट्या प्रकरणात अडकवण्यासाठी तत्कालीन पोलिस आयुक्त संजय पांडे यांना आदेश दिले होते, ही बाब आता विशेष पथकाच्या अहवालात पुराव्यासहित सिद्ध झाली आहे. महाविकास आघाडीचे सुडाचे राजकारण असफल झाले, हेच त्यातून दिसते,’ अशी टीका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी (ता. १०) येथे केली.
यासंदर्भात प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांबाबत ते पत्रकारांशी बोलत होते. त्यांनी सांगितले, ‘महाविकास आघाडीच्या काळात मला अडकवण्यासाठी आयुक्तांना आदेश दिले होते. त्यांनी त्या सूचनांचे पालन करून काही जणांना धमक्या दिल्या, खोटे गुन्हे नोंदवण्याचे प्रयत्न केले, खोट्या साक्षी घेतल्या; मात्र त्यातून काहीही सिद्ध झाले नाही. त्यांचे हे प्रयत्न असफल झाले. या सर्व सुडाच्या राजकारणाचा त्या अहवालात पर्दाफाश करण्यात आला आहे,’ असेही फडणवीस म्हणाले. दुसरीकडे ‘या प्रकरणामुळे उद्धव ठाकरेंना भोली सुरत दिल के खोटे असेच म्हणावे लागेल,’ अशी टीका मंत्री आशीष शेलार यांनी केली. ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात वसुली, खून, उद्योगपतीच्या घरासमोर स्फोटके ठेवण्याचे प्रयत्न झाले आणि आता हे आणखीन एक षड्यंत्र उघड झाले आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.
धारावी पुनर्वसन भूमिपूजनाला पंतप्रधानांना बोलावू!
‘धारावीतील प्रत्येक वैध झोपडीधारकाला त्याच ठिकाणी साडेतीनशे चौरस फुटांचे घर मिळेल. धारावीचा पुनर्विकास आम्ही करूच. त्याच्या भूमिपूजनासाठी पंतप्रधानांना आम्ही बोलावणार आहोत,’ असेही फडणवीस म्हणाले.
