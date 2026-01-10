रेल्वेच्या अभियंत्यांना दिलासा
रेल्वेच्या अभियंत्यांना दिलासा
मुंब्रा ट्रेन अपघातप्रकरणी उच्च न्यायालयात सुनावणी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० : मुंब्रा रेल्वे स्थानकावर ९ जून रोजी झालेल्या भीषण ट्रेन अपघातानंतर मध्य रेल्वेच्या दोन अभियंत्यांना दिलासा मिळाला आहे. इंडियन रेल्वे इन्स्टिट्यूट ऑफ सिव्हिल इंजिनिअरिंगचा (आयआरआयसीईएन) अहवाल अद्याप प्राप्त न झाल्याने त्यांना अटक करण्यात येणार नाही, असे राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात शुक्रवारी (ता. ९) सांगितले.
मुंब्रा ट्रेन अपघातात आठ जण लोकलमधून खाली पडले. यामध्ये पाच प्रवाशांचा मृत्यू झाला तर नऊ जण गंभीर जखमी झाले. याप्रकरणी सहाय्यक विभागीय अभियंता विशाल डोलास आणि वरिष्ठ विभाग अभियंता समर यादव यांच्यावर ठाणे रेल्वे पोलिसांनी भारतीय दंडसंहितेच्या कलम १०५ अंतर्गत गुन्हा नोंदवला होता; मात्र सत्र न्यायालयाने १३ नोव्हेंबरला अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला होता.
उच्च न्यायालयात अभियंत्यांनी आपली बाजू मांडली, की ‘त्यांच्याविरोधात खोटे प्रकरण तयार केले गेले आहे. ‘एफआयआर’मध्ये देखभाल काम न केल्याबद्दल त्यांना जबाबदार धरले गेले, तर प्रत्यक्ष अपघाताची कारणे वेगळ्या अहवालात नोंदवली आहेत. ‘व्हीजेटीआय’च्या अहवालानुसार प्रवाशांच्या फूटबोर्डवर बॅकपॅकसह चढण्यामुळे आणि त्यांमधील धडक या अपघाताचे मुख्य कारण होते. रेल्वे ट्रॅक किंवा अभियंत्यांच्या कामाशी याचा काही संबंध नाही.’ अभियंत्यांचे वकील नितीन गवारे पाटील यांनी युक्तिवाद केला, की ‘गाड्यांची धडक झाली नाही. प्रवाशांच्या बॅगांमुळे ते पडले, त्यामुळे अभियंत्यांना दोष देणे चुकीचे आहे.’
‘व्हीजेटीआय’च्या अहवालात विरोधाभास
सरकारी वकील ऋतुजा आंबेकर यांनी सांगितले, की ‘व्हीजेटीआय अहवालात विरोधाभासी निष्कर्ष आहेत आणि पुण्यातील आयआरआयसीईएन अधिकृत अहवाल सादर करणार आहे, त्यासाठी वेळ मागितला आहे. न्या. नितीन बोरकर यांनी अटक किंवा संरक्षणाच्या प्रश्नावर बोलताना तपास अधिकाऱ्याच्या सल्ल्यानुसार अभियंत्यांना अटक केली जाणार नाही,’ असे सांगितले. सुनावणी पुढे ३० जानेवारीपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.
