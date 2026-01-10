स्वच्छ सुरक्षित मुंबईसाठी प्रयत्न
स्वच्छ, सुरक्षित मुंबईसाठी प्रयत्न!
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची हमी
मुंबई, ता. १० : ‘मेट्रोमुळे आम्ही मुंबईकरांचे जीवन गतिमान केले आहे, आता स्वच्छ आणि सुरक्षित मुंबई तसेच मुंबईकरांना ‘इझ ऑफ लिव्हिंग’ देण्याचा आम्ही प्रयत्न करीत आहोत. मराठी माणसाचे घराचे स्वप्न पूर्ण करू, सर्वांना परवडणारी घरे देऊ आणि मुंबई महानगर क्षेत्रात ग्रोथहब बनवून ३० ते ५० लाख नव्या रोजगार संधी निर्माण करू,’ अशी हमी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घाटकोपर येथील प्रचार सभेत दिली.
फडणवीस म्हणाले, की ‘पूर्व उपनगरातच आम्ही ‘एसआरए’च्या माध्यमातून ९१ हजार घरे तयार करू, घाटकोपर येथे लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांचे स्मारक आम्ही तयार करत आहोत; मात्र त्यासाठी इथल्या कष्टकऱ्यांना विस्थापित होऊ देणार नाही. त्यांना त्याच परिसरात घरे देणार आहोत.’ पुढे त्यांनी सांगितले, की ‘त्या काळी गुंड प्रवृत्ती मुंबईवर ताबा घेण्याचा प्रयत्न करीत होत्या. त्यामुळे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्याबरोबर शिवसेना-भाजप युतीने हिंदुत्वाचा हुंकार दिली; मात्र आता भारतविरोधी घोषणा देणाऱ्या रशीद मामू यांना उद्धव ठाकरे आपल्या पक्षात घेत आहेत. म्हणजेच हे लोक अंगावर भगवे कपडे घालून आले तरी ते आता भगवे राहिले नाहीत, याउलट आम्ही खरी सुरक्षित मुंबई करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. एका वर्षात मुंबईतील जास्तीत जास्त बांगलादेशी शोधून आम्ही परत पाठवले. एकही घुसखोर आम्ही मुंबई ठेवणार नाही. ठाकरे बंधूंनी आपल्या नाशिकच्या सभेत ‘हिंदू बांधवांनो’ अशी सुरुवात केली; पण मुंबईच्या सभेत ‘राष्ट्रभक्त बांधवांनो’ अशी सुरुवात केली. त्यांनी मतांसाठी ‘हिंदू’ हा शब्द काढून टाकला. हिंदू शब्द वापरण्याची त्यांना लाज वाटली,’ अशा शब्दांत फडणवीस यांनी ठाकरेंवर टीका केली.
१६ हजार कोटींचा सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले, की ‘आम्ही मुंबई आणि परिसर स्वच्छ करण्यासाठी १६ हजार कोटी रुपयांचे सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प दोन वर्षांत पूर्ण करू. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेने कचऱ्यातही पैसे खाल्ले; मात्र आम्ही त्याच कचऱ्यावर प्रक्रिया करून त्या जागा शास्त्रशुद्ध पद्धतीने तयार करून त्या कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती करू, त्यामुळे प्रदूषणही संपेल. तर मुंबईत सीसीटीव्हीचे जाळे उभारून ‘तिला’ सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न करू, त्यायोगे कोणीही गुन्हेगार मुंबईतून पळून जाऊ शकणार नाही, अशी व्यवस्था आम्ही करू, असेही फडणवीस यांनी ठामपणे सांगितले.
