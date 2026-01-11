मतदानाच्या दुसऱ्या दिवशी शालेय कर्मचाऱ्यांना सुट्टी द्या
मतदानाच्या दुसऱ्या दिवशी शालेय कर्मचाऱ्यांना सुट्टी द्या
शिक्षण विकास मंचचे समन्वयक डॉ. माधव सूर्यवंशी यांची मागणी
मुंबई, ता. ११ : राज्यातील महापालिका निवडणुकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना विविध विषयांसाठी सेवेवर घेण्यात आले आहे. काही शिक्षक तर निवडणुकीच्या कामकाजासाठी अनेक महिन्यांपासून कार्यरत आहेत. या पार्श्वभूमीवर निवडणुकीच्या दिवशी मतदान प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी काम करणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मतदानानंतरच्या दुसऱ्या दिवशी विशेष सुट्टी जाहीर करावी, अशी मागणी यशवंतराव चव्हाण सेंटरच्या शिक्षण विकास मंचचे समन्वयक डॉ. माधव सूर्यवंशी यांनी केली आहे.
मतदानाची वेळ सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत असली तरी प्रत्यक्ष प्रक्रिया त्यानंतरही अनेक तास सुरूच राहते. मतदानाच्या रांगेतील शेवटच्या माणसाचे मतदान होईपर्यंत प्रक्रिया चालते. त्यानंतर ईव्हीएम मशीन सील करणे, आवश्यक कागदपत्रे पूर्ण करणे, साहित्य सुरक्षितपणे मुख्य संकलन केंद्रावर जमा करणे, अहवाल सादर करणे या सर्व प्रक्रिया उशिरापर्यंत चालतात. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना मध्यरात्रीनंतर उशिरापर्यंत प्रवास करावा लागतो. विशेषत: मुंबईतील अनेक कर्मचारी उपनगरांत किंवा वसई, विरार, मिरा रोड, भाईंदर, कर्जत, कल्याण, बदलापूर, अंबरनाथ येथे राहतात.
उशिरापर्यंत काम करून लांब पल्ल्याचा प्रवास केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी नियमित कर्तव्यावर रुजू होणे त्यांच्यासाठी मानसिक व शारीरिकदृष्ट्या ताणदायक ठरते. त्यामुळेच निवडणुकीत काम करणाऱ्या सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मतदानाच्या दुसऱ्या दिवशी सशुल्क विश्रांती दिवस (सुट्टी) घोषित करावा. सरकारने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी शिक्षण विकास मंचचे समन्वयक डॉ. सूर्यवंशी यांनी केली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.