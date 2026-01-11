दोन प्रभागांत महायुतीचे चार उमेदवार आमने-सामने
मुंबई, ता. ११ : बंडखोरी थोपवण्यात आलेले अपयश तसेच पक्षांतर्गत कारवाई न झाल्याने शहरातील काही प्रभागांमध्ये भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) अशी थेट लढत अपेक्षित आहे. विशेष म्हणजे, यातील दोन प्रभागांमध्ये महायुतीचे तब्बल चार उमेदवार आमनेसामने उभे ठाकले आहेत. भाजपने दोन दिवसांपूर्वी २६ बंडखोर उमेदवारांविरोधात निलंबनाची कारवाई केली; मात्र शिवसेनेच्या (शिंदे गट) उमेदवारांविरोधात बंडखोरी करणाऱ्यांना मात्र अभय दिले. त्यामुळे विक्रोळीतील प्रभाग क्रमांक ११९ आणि भांडुपमधील प्रभाग क्रमांक ११३मध्ये अधिकृत आणि महायुतीचे तीन बंडखोर असे चार उमेदवार रिंगणात असल्याचे चित्र आहे. यामध्ये प्रभाग ११९ मध्ये महायुतीतर्फे शिंदे गटाचे राजेंद्र सोनवळे अधिकृत उमेदवार आहेत; मात्र त्यांच्यासमोर त्यांच्याच पक्षाचे शाखाप्रमुख संदीप खरात, भाजपच्या वॉर्ड अध्यक्षा श्रुती घोगळे आणि भाजप कार्यकर्त्या चंद्रिका पांडे यांनी दंड थोपटले आहेत. तर प्रभाग क्रमांक ११३ मध्ये शिंदे गटाचे आमदार अशोक पाटील यांचे पुत्र रूपेश यांना उमेदवारी मिळाली आहे. त्यांच्याविरोधात शिंदे गटातील महेश गोळे, सुरेंद्र गावडे तर भाजपचे शैलेंद्र सुवर्णा रिंगणात आहेत.
