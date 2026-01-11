मतदार जनजागृतीत आहारचा पुढाकार
मतदार जनजागृतीत ‘आहार’चा पुढाकार
मतदारांना रेस्टॉरंट, हॉटेलमध्ये सवलत
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदारांमध्ये जनजागृती व्हावी, यासाठी मतदारांचे सुनियोजित शिक्षण आणि निवडणूक सहभाग उपक्रम राबविला जात आहे. या मोहिमेत महाराष्ट्रातील इंडियन हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशनने पुढाकार घेतला आहे. १५ जानेवारीला मतदान केलेल्या मतदारांना ‘आहार’शी संलग्न रेस्टॉरंट्स, हॉटेल्समध्ये विशिष्ट सवलत मिळणार आहे.
महापालिका आयुक्त व जिल्हा निवडणूक अधिकारी भूषण गगराणी यांच्या नेतृत्वाखाली अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी, सह आयुक्त विश्वास शंकरवार व सहाय्यक आयुक्त डॉ. गजानन बेल्लाळे यांच्या मार्गदर्शनाने बहुआयामी अभियान राबविले जात आहे. यात पथनाट्ये, प्रभातफेरी, शाळा-महाविद्यालयांतील उपक्रम, विद्यार्थ्यांकडून पालकांसाठी संकल्पपत्रे, आरटीओच्या फ्लॅशमॉब व समाजमाध्यमांवरील मोहिमांचा समावेश आहे. आहार ही संस्था महाराष्ट्रातील ८,००० हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स व ६५ जिल्हा संघटनांचे प्रतिनिधित्व करते. ‘मतदान हा लोकशाहीचा कणा असून, जबाबदार नागरिक म्हणून कर्तव्य पूर्ण करणे हाच उद्देश आहे. प्रशासन, शासकीय यंत्रणा, सामाजिक संस्था व व्यावसायिक संघटनांचा एकत्रित सहभागातून मतदार सहभाग वाढेल, असा विश्वास आहे,’ असे ‘आहार’चे अध्यक्ष विजय शेट्टी म्हणाले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.