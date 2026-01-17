तेंडुलकर
टेक्नो पेंट्सच्या ब्रँड अॅम्बेसेडरपदी सचिन तेंडुलकर
मुंबई, ता. १७ : रंग उत्पादक कंपनी टेक्नो पेंट्स अँड केमिकल्सच्या ब्रँड अॅम्बेसेडरपदी मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पुढील तीन वर्षे ते कंपनीच्या ब्रँडचे प्रतिनिधित्व करतील.
गेल्या २५ वर्षांपासून देशांतर्गत रंग बाजारात भक्कम स्थान निर्माण केलेली आणि सध्या आठ राज्यांमध्ये यशस्वीपणे कार्यरत असलेली ही कंपनी सचिन तेंडुलकर यांच्या सहभागामुळे देशभर विस्तार करण्याची योजना आखत आहे, असे कंपनीचे अध्यक्ष अकुरी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले. लवकरच आम्ही आयपीओच्या माध्यमातून ५०० कोटी रुपये उभारू. कंपनीला या आर्थिक वर्षात साडेचारशे कोटी रुपये महसुलाची, तर २०३० पर्यंत २,००० कोटी रुपये महसुलाची अपेक्षा आहे, असेही ते म्हणाले.
