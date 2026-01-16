‘टाटा मुंबई मॅरेथॉन’निमित्त वाहतूकीत बदल
मुंबई, ता. १६ : टाटा मुंबई मॅरेथॉन स्पर्धेसाठी रविवारी (ता. १८) रोजी आयोजित करण्यात आली आहे. या स्पर्धेसाठी दक्षिण आणि मध्य मुंबईतील वाहतूक व्यवस्थेत मोठे बदल करण्यात आले असून, बेस्ट बसच्या अनेक मार्गांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत, तर काही मार्ग पूर्णपणे बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही मॅरेथॉन स्पर्धा पहाटे ५ वाजल्यापासून दुपारी १:३० वाजेपर्यंत आयोजित करण्यात आली आहे. यासाठी स्पर्धेच्या मुख्य मार्गात मुंबई वाहतूक पोलिसांनी लावलेल्या निर्बंधांमुळे या मार्गावरून जाणारी वाहने पर्यायी मार्गाने वळविण्यात आली आहेत. मॅरेथॉन स्पर्धेचा मुख्य मार्ग सीएसएमटी, हुतात्मा चौक, चर्चगेट, मरीन ड्राइव्ह, पेडर रोड, हाजी अली, वांद्रे वरळी सागरी सेतू (सी-लिंक), माहीम, प्रभादेवी असा आहे. मुंबई वाहतूक पोलिसांनी लावलेल्या निर्बंधांमुळे, मॅरेथॉन मार्गावरून जाणाऱ्या बसगाड्या आता पर्यायी मार्गाने धावतील. या काळात अ-७६, अ-७७, अ-७८, अ-१०५, अ-१०६, अ-१०८, अ-११२, अ-१२३, अ-११८, अ-१३२, अ-१३७ आणि अ-१५५ हे बस मार्ग बंद राहतील, अशी माहिती प्रशासनाने दिली.
