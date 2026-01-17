सर्वाधिक मतदानाच्या प्रभागांत ठाकरे गटाची बाजी
सर्वाधिक मतदानाच्या प्रभागांत ठाकरे गटाची बाजी
मुंबई, ता. १७ : महापालिका निवडणुकीत सर्वाधिक मतदान झालेल्या दोन प्रभागांत शिवसेना ठाकरे गटाचे उमेदवार निवडून आले. मुंबईच्या २२७ प्रभागांत सरासरी ५२.९४ टक्के मतदान झाले. त्यापैकी भांडुपच्या प्रभाग ११४मध्ये सर्वाधिक ६४.५३ टक्के मतदान झाले. त्याखालोखाल १०९ प्रभागात ६४.०९ टक्के मतदान झाले.
मतदान जास्त झाले की प्रस्थापितांना धोका संभवतो, हे राजकारणातील प्रचलित समीकरण आहे; मात्र या दोन्ही प्रभागांत अतिरिक्त मतदानाचा फायदा येथील प्रस्थापित ठाकरे गटाने दिलेल्या उमेदवारांना झाला. २०१७च्या लढतीत प्रभाग ११४ व १०९मधून अनुक्रमे रमेश कोरगावकर, दीपाली गोसावी हे शिवसेनेचे उमेदवार निवडून आले. यंदाच्या लढतीत या दोन्ही प्रभागांत ठाकरे गटाविरोधात शिंदे सेनेसह बंडखोर रिंगणात होते. त्यामुळे अतिरिक्त मतदानाचा कौल कोणाच्या पारड्यात पडणार, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली होती.
११४मध्ये ठाकरे गटाचे खासदार संजय पाटील यांच्या कन्या राजुल रिंगणात होत्या. त्यांच्यासमोर मनसेच्या बंडखोर उमेदवार अनिशा माजगावकर, शिवसेनेच्या (शिंदे गट) सुप्रिया धुरत यांचे आव्हान होते. प्रत्यक्षात पाटील आणि माजगावकर यांच्यात थेट लढत झाली. त्यात पाटील यांनी ११,८१९ तर माजगावकर यांनी ८,०५५ मते घेतली. पाटील यांनी ३,७६४ मतांची आघाडी घेत ही लढत जिंकली.
प्रभाग १०९मध्ये ठाकरे गटाचे माजी नगरसेवक सुरेश शिंदे रिंगणात होते. त्यांच्यासमोर शिवसेनेच्या राजश्री मांडविलकर, राष्ट्रवादीचे सज्जू मलिक, भाजपचे बंडखोर गणेश जाधव आणि ठाकरे गटाच्या बंडखोर दीपाली गोसावी यांचे आव्हान होते. या सर्वांवर मात करून तब्बल ५,८३५ मतांची आघाडी घेत ठाकरे गटाचे शिंदे विजयी झाले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.