मुख्यमंत्री फडणवीस बातमी

निवडणुकीनंतर कोणीही शत्रू नाही!
किंवा
मुंबईला लव्हेबल अन् लिव्हेबल करू!
मुख्यमंत्री फडणवीसांचे भाजप नगरसेवकांना मार्गदर्शन
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १७ : निवडणुका संपल्या, आता आपला कोणीही शत्रू नाही. जे आहेत ते वैचारिक विरोधक आहेत. विकासाच्या अजेंड्यासाठी ते सोबत आले तर त्यांनाही सोबत घेऊ. काही वर्षांतच मुंबई लव्हेबल आणि लिव्हेबल करू. मुंबई आता थांबणार नाही, असे मार्गदर्शन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज भाजपच्या नवनिर्वाचित नगरसेवकांना केले.
मुंबईकरांनी भाजप महायुतीच्या विकास अजेंड्याला समर्थन दिले आहे. मुंबईकरांच्या भविष्यातील आशा पूर्ण करण्याची ताकद आपल्याला आहे, हे समजून त्यांनी आपल्यावर विश्वास टाकला आहे. त्यामुळे आपण पारदर्शकतेने आणि प्रामाणिकतेने काम करायचे आहे. महापालिका लोकाभिमुख करायची आहे. येथे जनतेचे राज्य चालले पाहिजे, ही जबाबदारी तुमची आहे. आपण जनतेसमोर भविष्यात ताठ मानेने जाऊ, असा सल्लाही फडणवीस यांनी या वेळी दिला.
मुंबईत महायुतीचा महापौर झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी आपले काम सुरू होईल. आपल्याला मुंबई हे जगातील उत्तम शहर करायचे आहे. शहरातील एकही माणूस मुंबईबाहेर जाणार नाही. सर्वांना घर मिळेल, मुंबईकरांना शुद्ध हवा मिळेल, त्यांचे जीवन सुकर होईल या अजेंड्यावर आपण काम सुरू करू. हातातली कामे आपण दोन-तीन वर्षांत पूर्ण करू. त्यानंतर मुंबईला लिव्हेबल आणि लव्हेबल करू, असा अजेंडाही फडणवीस यांनी बोलून दाखवला.
----
...तर शतक झाले असते!
आपल्या काही जागा पाच, शंभर, सव्वाशे मतांनी पडल्या अन्यथा आपले शतक झाले असते. मागील निवडणुकीत आपण २२७ जागा लढवून ८२ जागा जिंकल्या. या वेळी केवळ १३५ जागा लढवून ८९ जागा जिंकल्या. गेल्या तीन निवडणुकीत महापालिकेतील सर्वात मोठ्या पक्षाला ८९ जागा मिळाल्या नव्हत्या. मुंबईतील सगळ्या विभागांत, सगळ्या समाजांनी भाजपला मत दिले. झोपडपट्ट्या, इमारती, चाळी, भाडेकरू, रहिवासी, कोळीवाडे असा सर्वत्र आपल्याला विजय मिळाला. मराठी माणसाला जे लोक आपली जहागीर समजत होते, त्यांनाही मराठी माणूस भाजपच्या मागे असल्याचे कळाले आहे. मुंबईकरांनी आपल्या विकास अजेंड्याला समर्थन देऊन आपल्याला आशीर्वाद दिला. तो आपण सार्थ ठरवूया, असा विश्वास फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
