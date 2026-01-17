अंतर्गत गटबाजीमुळे भाजप गटनेत्याचा पराभव
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १७ : भाजपचे गटनेते विनोद मिश्रा यांना उत्तर भारतीय महापौर होण्याची चर्चा अन् पक्षांतर्गत गटबाजी यामुळे पराभवाचा सामना करावा लागला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे रावराणे यांनी त्यांचा ४९५ मतांनी पराभव केला.
मालाड पूर्वेतील वॉर्ड क्रमांक ४३मधील अजित रावराणे यांचा गेल्या पालिका निवडणुकीत विनोद मिश्रा यांनी पराभव केला होता. यंदा पुन्हा एकदा ते आमनेसामने होते. परंतु उत्तर भारतीय महापौर होण्याची चर्चा रंगल्याने येथील मतदारांनी रावराणे यांना पसंती दिली. मिश्रा हे पालिकेमध्ये भाजपचे गटनेते होते. पालिका निवडणुकीत मिश्रा हे उत्तर भारतीय असल्याने काही स्थानिक नेत्यांनी त्यांच्याविरोधात पक्षांतर्गत कारस्थान रचल्याच्या चर्चा रंगल्या आहेत. अंतर्गत गटबाजीमुळे मतांचे ध्रुवीकरण झाल्याने मिश्रा यांचा पराभव झाला.
भाजपमध्ये उत्तर भारतीय नेत्यांबाबत असलेल्या पूर्वग्रहामुळे मतभेद निर्माण झाले. स्थानिक कार्यकर्त्यांनी मिश्रा यांना ‘बाहेरील’ म्हणून विरोध केला, ज्याचा परिणाम निवडणुकीत दिसून आला. पक्षातील हा अंतर्गत कलह निवडणूक पराभवास कारणीभूत ठरला, असा निष्कर्ष काढला जात आहे.
