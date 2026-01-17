पालिकेच्या रणांगणात ‘कोट्यधीशांचा’ सामना
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १७ : महापालिका निवडणुकीत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचे धाकटे बंधू मकरंद नार्वेकर हे विजयी झाले आहेत. सर्वात श्रीमंत उमदेवार (१२४.४ कोटी) म्हणून त्यांची चर्चा झाली, तर प्रभाग १२२चे उमेदवार चंदन शर्मा यांची (८४ कोटी) संपत्ती असल्याचे समोर आले होते. त्यांना आपला गड राखण्यात यश आले. तर प्रभाग क्रमांक ९० मधून तब्बल ६०.३३ कोटी रुपयांची संपत्ती असलेल्या समाजवादी पार्टीतर्फे निवडणूक लढविणाऱ्या सना कुरेशी यांना पराभवाचा सामना करावा लागला.
भाजपच्या तिकिटावर प्रभाग क्रमांक २२६ मधून तिसऱ्यांदा निवडणूक लढवणारे ४७ वर्षीय मकरंद नार्वेकर हे पालिका निवडणुकीतील सर्वात श्रीमंत उमेदवारांपैकी एक ठरले होते. या निवडणुकीत त्यांचा विजय झाला. त्यानंतर भाजपचे उमेदवार चंदन शर्मा हे बांधकाम व्यावसायिक आहेत. त्यांची एकूण संपत्ती ८४ कोटी ७७ लाख रुपये आहे. तेही विजयी झाले. तिसऱ्या क्रमांकावर समाजवादी पार्टीतर्फे निवडणूक लढविणाऱ्या सना कुरेशी यांची तब्बल ६०.३३ कोटी रुपयांची मालमत्ता आहे. त्या महिला श्रीमंत उमेदवार ठरल्या होत्या. त्यांचा ५०.६९ कोटींची संपत्ती असलेल्या ॲड. ट्युलिप मिरांडाकडून पराभव झाला.
सर्वाधिक मालमत्ता असलेले उमेदवार
नाव संपत्ती (कोटीमध्ये) पक्ष प्रभाग निकाल
मकरंद नार्वेकर १२४ भाजप २२६ विजयी
सना कुरेशी ६० सप ९० पराभव
मीनल तुरडे ५५ शिवसेना १६६ विजयी
ॲड. ट्युलिप मिरांडा ५०.६९ काँग्रेस ९० विजयी
शेख हुसेन ४३.१८ काँग्रेस ९१ पराभव
अनिता वैती २८.८८ भाजप १०५ विजयी
सुहास आडिवरेकर २१.२८ भाजप ९५ पराभव
