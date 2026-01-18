टाटा मुंबई मॅरेथॉनमध्ये पश्चिम रेल्वेही धावली
१५० कर्मचाऱ्यांचा सहभाग; रेल्वे सुरक्षेचा दिला संदेश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १८ : टाटा मुंबई मॅरेथॉन २०२६ मध्ये पश्चिम रेल्वेने मुंबईकरांसोबत धाव घेत फिटनेस आणि रेल्वे सुरक्षेचा सोपा व थेट संदेश दिला. ‘वंदे मातरम्’च्या १५० वर्षांच्या पूर्ततेनिमित्त पश्चिम रेल्वेचे १५० अधिकारी व कर्मचारी या मॅरेथॉनमध्ये सहभागी झाले होते.
पश्चिम रेल्वेचे महाव्यवस्थापक विवेक कुमार गुप्ता यांच्या नेतृत्वाखाली ही टीम धावली. स्टेशन मास्टर, तिकीट तपासनीस, ट्रेन व्यवस्थापक, ट्रॅकमॅन यांच्यासह विविध विभागांतील कर्मचारी यात सहभागी झाले होते. अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही प्रत्यक्ष सहभाग घेत फिटनेस आणि सुरक्षेबाबतचा संदेश दिला.
या मॅरेथॉनची खास बाब म्हणजे, ५० कर्मचाऱ्यांनी अधिकृत गणवेशात धाव घेतली. यामुळे कामासोबत आरोग्याची काळजी घेणे किती महत्त्वाचे आहे, हे ठळकपणे अधोरेखित झाले. हा उपक्रम ‘फिट इंडिया’च्या संकल्पनेशी सुसंगत होता. मॅरेथॉनदरम्यान पश्चिम रेल्वेच्या कर्मचाऱ्यांनी रेल्वे सुरक्षेसंदर्भातील संदेश असलेले फलक हातात घेऊन नागरिकांमध्ये जनजागृती केली. हा सहभाग केवळ मॅरेथॉनपुरता मर्यादित न राहता, सुरक्षित रेल्वे सेवा देण्यासाठी सजग आणि तंदुरुस्त कर्मचारी किती गरजेचे आहेत, हे अधोरेखित करणारा ठरला. पश्चिम रेल्वेने या उपक्रमात सहभागी झालेल्या सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे कौतुक करत, भविष्यातही अशा जनजागृती उपक्रमांमधून नागरिकांपर्यंत पोहोचण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
