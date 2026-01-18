मॅरेथॉनमधील स्पर्धकांनी घेतला मोकळा श्वास, हवा गुणवत्ता निर्देशांक उत्तम राहिल्याने धावपटूंना मोठा दिलासा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १८ : मॅरेथॉनच्या काळात मुंबईतील हवेची गुणवत्ता खराब होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती; मात्र प्रत्यक्ष स्पर्धेच्या दिवशी दिलासादायक चित्र पाहायला मिळाले. त्यामुळे टाटा मॅरेथॉन स्वच्छ आणि अनुकूल हवामानात पार पडली. अनेक तज्ज्ञांनी यापूर्वी मॅरेथॉनदरम्यान प्रदूषण वाढण्याचा अंदाज वर्तवला होता. त्यामुळे धावपटूंच्या आरोग्यावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती; मात्र प्रत्यक्षात हवेची गुणवत्ता ‘उत्तम’ श्रेणीत राहिल्याने मॅरेथॉनमधील स्पर्धकांनी मोकळा श्वास घेतला.
मॅरेथॉनच्या काळात शहरातील विविध भागांतील हवा गुणवत्ता निर्देशांक समाधानकारक नोंदवण्यात आला. नेव्ही नगर, कुलाबा परिसरात हवा गुणवत्ता निर्देशांक ९४ इतका होता, वरळीमध्ये ९०, माझगावमध्ये ९१ तर कुलाबा परिसरात ६५ अशी नोंद झाली. संपूर्ण मुंबईचा एकंदर हवा गुणवत्ता निर्देशांक ८४ इतका असून, ही पातळी ‘उत्तम’ मानली जाते. त्यामुळे सकाळच्या वेळेत धावपटूंना प्रदूषणाचा त्रास न होता मॅरेथॉन पूर्ण करता आली.
मॅरेथॉनपूर्व काळात वाहतूक नियमन, काही भागांत वाहनांवर निर्बंध, धूळ नियंत्रणासाठी उपाययोजना तसेच हवेच्या गुणवत्तेवर सातत्याने निरीक्षण ठेवले होते. या उपाययोजनांचा सकारात्मक परिणाम मॅरेथॉनच्या दिवशी दिसून आला. मोठ्या प्रमाणावर कोणतीही आरोग्यविषयक तक्रार समोर आली नसल्याने आयोजक आणि प्रशासनाच्या नियोजनाचेही कौतुक करण्यात येत आहे.
दरम्यान, पर्यावरण कार्यकर्त्या सुमैरा अब्दुलाली यांनी यापूर्वीच मॅरेथॉनसारख्या मोठ्या सार्वजनिक कार्यक्रमांबाबत प्रामाणिक माहिती देऊन धावपटूंना सुज्ञ निर्णय घेण्याची संधी देण्याची गरज अधोरेखित केली होती. अंतिम क्षणी उपाययोजना करण्याऐवजी आधीच हवेच्या गुणवत्तेचे निरीक्षण आणि आरोग्य सल्ले देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. सार्वजनिक आरोग्य धोक्यात न आणता मुंबई मॅरेथॉन सुरक्षित आणि जबाबदार पद्धतीने पार पडली पाहिजे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले होते.
