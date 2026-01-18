पाठीत खंजीर खुपसण्याची आमची भूमिका नाही : शीतल म्हात्रे
मुंबई, ता. १७ : ‘महापालिका निवडणुकीत आम्ही महायुती म्हणून लढलो आणि जिंकलो, पाठीत खंजीर खुपसण्याची आमची भूमिका नाही. लोकांनी कौल दिला आहे, तो महायुती म्हणून दिला, महायुती म्हणूनच आम्ही सत्तेत येणार आहोत.’ अशी भूमिका शिवसेनेच्या (शिंदे गट) प्रवक्त्या शीतल म्हात्रे यांनी मांडली. या वेळी त्यांनी शिवसेनेच्या नगरसेवकांना हॉटेलमध्ये ठेवण्यात आल्यासंदर्भातही माहिती दिली.
शीतल म्हात्रे यांनी सांगितले की, ‘आमचे जवळपास २० नगरसेवक हे नवखे आहेत, त्यांना पालिकेचे कामकाज माहीत नाही. त्याच संदर्भाने आम्ही नगरसेवकांसाठी दोनदिवसीय शिबिर घेतले आहे. त्यासाठी हे नगरसेवक हॉटेलमध्ये राहत आहेत. आम्हाला हॉटेल पॉलिटिक्स करण्याची गरज नाही. आरोप करणाऱ्यांचे नगरसेवकच इकडे-तिकडे फिरत आहेत, याकडे त्यांनी लक्ष द्यावे.’ तसेच महापौरपदाचा निर्णय महायुतीचे नेते घेतील, असेही म्हात्रे यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून या नगरसेवकांना मुंबई महापालिकेच्या कामाची पद्धत, विकास आराखडा, वचननाम्याची पूर्तता करणे आणि पुढील पाच वर्षांचा रोडमॅप तयार करण्याच्या दृष्टीने मार्गदर्शन केले जाणार असल्याची माहिती युवा सरचिटणीस व नगरसेवक अमेय घोले यांनी दिली.
