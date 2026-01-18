राज्याच्या सांस्कृतिक वारशाचे जतन
मुंबई, ता. १८ : महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक व नैसर्गिक वारशाच्या जतनासाठी खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढवण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चालना दिली आहे. टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (टीसीएस) यामध्ये सक्रिय भूमिका बजावत आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईतील ऐतिहासिक राजाबाई क्लॉक टॉवर व मुंबई विद्यापीठाच्या ग्रंथालय इमारतीच्या संवर्धनासाठी टीसीएसने ८.९० कोटी रुपयांचे योगदान दिले. या उपक्रमाला युनेस्कोने २०१८ मध्ये गौरवले. तसेच छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तुसंग्रहालयाच्या पुनर्संचयितीसाठी टीसीएसने २४.८९ कोटी रुपये दिले असून, या प्रकल्पाला २०२२ मध्ये युनेस्कोचा ‘अवॉर्ड ऑफ एक्सलन्स’ मिळाला आहे.
