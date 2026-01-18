स्पर्धकांवर यशस्वी उपचार
मुंबई : वर्ल्ड अॅथलेटिक्स गोल्ड लेबल असलेल्या टाटा मुंबई मॅरेथॉनदरम्यान बॉम्बे हॉस्पिटलमध्ये दहा धावपटूंवर उपचार करण्यात आले. त्यापैकी एक आयसीयूमध्ये दाखल आहे. जसलोक रुग्णालयात चार जणांवर उपचार करून साेडण्यात आले. पी. डी. हिंदुजा हॉस्पिटलमध्ये एका धावपटूवर उपचार झाले. लीलावती रुग्णालयातही काही जणांवर उपचार झाले. सर एच. एन. रिलायन्स फाउंडेशन हॉस्पिटलमध्ये दोन गंभीर निर्जलीकरणाचे रुग्ण दाखल झाले असून, एक स्थिर आहे तर दुसरा वैद्यकीय निरीक्षणाखाली उपचार सुरू आहेत. अधिकृत वैद्यकीय भागीदार सर एच. एन. रिलायन्स फाउंडेशन हॉस्पिटलने प्रोकेम इंटरनॅशनलच्या सहकार्याने व्यापक वैद्यकीय तयारी आणि आपत्कालीन सेवा यशस्वी राबवली. वैद्यकीय केंद्रांवर एकूण २,४००हून अधिक वैद्यकीय तपासण्या करण्यात आल्या.
