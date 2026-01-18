एकनाथ शिंदेंची अवस्था म्हणजे मोठी हास्यजत्रा : संजय राऊत
एकनाथ शिंदेंची अवस्था म्हणजे मोठी हास्यजत्रा : संजय राऊत
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १८ ः ‘ज्यांनी शिवसेना फोडली, त्यांनाच आज स्वतःच्या नगरसेवकांची भीती वाटत आहे. नगरसेवकांना हॉटेलमध्ये कोंडून ठेवणे ही एक मोठी राजकीय हास्यजत्रा आहे,’ अशा शब्दांत खासदार संजय राऊत यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर रविवारी (ता. १८) टीकास्त्र सोडले. मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी शिंदे गट आणि भाजपमधील अंतर्गत अविश्वासावर बोट ठेवले.
एकनाथ शिंदे कोणत्या पदासाठी आग्रही आहेत, यावर बोलताना राऊत म्हणाले, की ‘शिंदे कोणत्या पदाची मागणी करतात हा त्यांचा प्रश्न आहे. शेवटी ते भाजपचे अंगवस्त्र आहेत. त्यांचे खरे प्रमुख अमित शहा आहेत. त्यांनी शहांची भेट घेऊन आपली मागणी मांडावी, कारण महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस त्यांचे ऐकतील, असे वाटत नाही. ज्यांनी स्वतः पक्ष फोडला, त्यांनाच आज आपले नगरसेवक फुटतील, अशी भीती वाटतेय, हे आश्चर्याचे आहे. या नगरसेवकांना त्यांनी पुन्हा सुरत किंवा अहमदाबादला घेऊन जायला हवे, कारण त्यांना महाराष्ट्रापेक्षा तिथेच जास्त सुरक्षित वाटते,’ असा टोलाही त्यांनी लगावला. एकनाथ शिंदे स्वतः उपमुख्यमंत्री असताना आणि गृहखाते भाजपच्या ताब्यात असतानाही नगरसेवक पळवले जातील, अशी भीती वाटणे, हा चिंतेचा विषय असल्याचे राऊत यांनी नमूद केले. ‘शिंदेंना देवेंद्र फडणवीस यांच्या राजवटीवर विश्वास उरलेला नाही. स्वतः सत्तेत असूनही जर त्यांना असुरक्षित वाटत असेल, तर हे राज्याचे दुर्दैव आहे,’ असेही राऊत म्हणाले.
