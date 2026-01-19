मुंबई महापालिकेत नवीन चेहऱ्यांना संधी
मुंबई महापालिकेत नवीन चेहऱ्यांना संधी
७५ नगरसेवक पहिल्यांदाच सभागृहात
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १८ : मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या निकालानंतर महापालिकेच्या सत्तेचे चित्र स्पष्ट झाले असून, यंदा सभागृहात मोठ्या प्रमाणावर ‘नवे वारे’ वाहणार असल्याचे दिसत आहे. २२७ जागांपैकी तब्बल ७५ नगरसेवक (३३ टक्के) पहिल्यांदाच निवडून आले असून, मुंबईच्या कारभारात आता या नवीन चेहऱ्यांचा आवाज घुमणार आहे. विशेष म्हणजे, नवीन उमेदवारांना संधी देण्यात भारतीय जनता पक्षाने बाजी मारली आहे.
निवडून आलेल्या एकूण सदस्यांपैकी दर तीन नगरसेवकांमागे एक नगरसेवक नवीन असणार आहे. मतदारांनी अनेक प्रस्थापित नेत्यांना नाकारून नवीन आणि तरुण उमेदवारांवर विश्वास दाखवला आहे. या ७५ नवीन नगरसेवकांपैकी बहुतांश उमेदवार हे उच्चशिक्षित असल्याने महापालिकेच्या धोरणात्मक निर्णयात नवीन दृष्टिकोन पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. निवडून आलेल्या नवीन सदस्यांमध्ये भारतीय जनता पक्षाचे सर्वाधिक २८ नगरसेवक आहेत. पक्षाने यंदा जुन्या चेहऱ्यांसोबतच अनेक नवीन आणि तरुण उमेदवारांना संधी दिली होती, ज्याचा फायदा पक्षाला जागा वाढवण्यात झाला आहे. त्याखालोखाल शिवसेना शिंदे गटाचे १८ आणि शिवसेना ठाकरे गटाचे १७ नवीन नगरसेवक पहिल्यांदाच मुंबईचा कारभार पाहणार आहेत. यंदाच्या निवडणुकीत मतदारांनी अनेक प्रस्थापित नगरसेवकांना घरी बसवून नवीन चेहऱ्यांवर विश्वास दाखवला आहे. ७५ नवीन नगरसेवकांपैकी बहुतांश हे उच्चशिक्षित आणि तरुण वयोगटातील आहेत. यामुळे महापालिकेच्या कामकाजात आणि धोरणात्मक निर्णयात नवीन दृष्टिकोन पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.
तरुणांवर मोठी जबाबदारी
शिवसेना आणि भाजपमधील फुटीनंतर झालेली ही पहिलीच निवडणूक असल्याने, नवीन नगरसेवकांसाठी हे मोठे आव्हान असणार आहे. विशेषतः शिंदे आणि ठाकरे या दोन्ही गटांतील नवीन सदस्यांवर आपल्या प्रभागात पक्षाची पकड मजबूत करण्याची आणि मुंबईच्या प्रलंबित प्रश्नांवर काम करण्याची मोठी जबाबदारी असेल.
पहिल्यांदा निवडून आलेले नगरसेवक
भारतीय जनता पक्ष : २८
शिवसेना (शिंदे) : १८
शिवसेना (ठाकरे) : १७
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना : ५
काँग्रेस : ४
एमआयएम : २
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) : १
