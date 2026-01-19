तुम्ही ५४ फोडले तरी आमचे ६५ निवडून आले!
तुम्ही ५४ फोडले तरी आमचे ६५ निवडून आले!
आदित्य ठाकरेंची सत्ताधाऱ्यांवर टीका
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १९ : ‘तुमच्याकडे सत्ता होती, पैसा होता, यंत्रणा होती आणि निवडणूक आयोगही होता. चार वर्षे प्रशासक बसवून तुम्ही मुंबईवर कब्जा करण्याचा प्रयत्न केला; पण मुंबईच्या जनतेने धनशक्तीला नाकारून जनशक्तीला कौल दिला आहे,’ अशा कडक शब्दांत युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी विरोधकांना सुनावले. ५४ नगरसेवक फोडूनही जनतेने ठाकरेंच्या शिवसेनेला ६५ जागा निवडून दिल्याने हा निकाल म्हणजे गद्दारांच्या थोबाडीत लगावली गेलेली सणसणीत चपराक असल्याचे आदित्य ठाकरे यांनी ‘एक्स’वर प्रतिक्रिया नोंदवताना म्हटले आहे.
आदित्य ठाकरे यांनी शिवसेना (ठाकरे), मनसे आणि राष्ट्रवादी (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या विजयी नगरसेवकांचे अभिनंदन करताना कार्यकर्त्यांच्या कष्टाचे विशेष कौतुक केले. ते म्हणाले, की ही निवडणूक साधी नव्हती. समोर बलाढ्य सत्ता आणि अमाप पैसा होता; पण मराठी आणि मुंबईचा सक्षम आवाज दाबण्याचा प्रयत्न फसला आहे. ज्या इच्छुक उमेदवारांनी पक्षासाठी आपले वैयक्तिक हित बाजूला ठेवले, त्या सर्वांच्या ऋणात मी आहे.
सत्ताधाऱ्यांच्या फोडाफोडीच्या राजकारणावर निशाणा साधताना आदित्य ठाकरे म्हणाले, की त्यांनी आमचे ५४ लोक नेले; पण आज आमचे ६५ निवडून आले आहेत. हे आकडेच तुमची हार सिद्ध करतात. ‘मुंबईला कुणापुढे झुकवण्याचे प्रयत्न सुरू होते; पण आम्ही मुंबई त्यांच्या मालकासमोर ताठ मानेने उभी करू, असेही त्यांनी म्हटले आहे. निवडणूक संपली असली तरी महाराष्ट्र रक्षणाचा आमचा संग्राम थांबलेला नाही, तो आता अधिक जोमाने सुरू होईल, असा इशाराही आदित्य ठाकरे यांनी शेवटी दिला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.