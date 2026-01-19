मुंबईची हवा अखेर स्वच्छ!
मुंबईची हवा स्वच्छ!
एक्यूआय १००च्या खाली
मुंबई, ता. १९ ः मागील अनेक दिवसांपासून मुंबईचा हवेचा दर्जा प्रचंड खालावला होता. धुरक्यामुळे दृश्यमानतेवरही मोठा परिणाम झाला होता; मात्र सोमवारी हवा गुणवत्ता निर्देशांक १००पेक्षा खाली आला असून, आकाश स्वच्छ आणि निरभ्र दिसत होते. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या ‘समीर’ अॅपच्या माहितीनुसार, सोमवारी मुंबईचा सरासरी एक्यूआय ८६ इतका नोंदवण्यात आला. पवई परिसरात सर्वाधिक चांगली वायू गुणवत्ता असून, तेथे एक्यूआय ५० इतका होता. शहरातील इतर बहुतांश भागांत एक्यूआय ५१ ते १०० दरम्यान नोंदवण्यात आला. मात्र, बोरिवली, वांद्रे, कुर्ला आणि गोवंडी या भागांत वायू गुणवत्ता १०१ ते १०५ एक्यूआयदरम्यान असून, ती असमाधानकारक श्रेणीत मोडते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.