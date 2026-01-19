मेट्रोच्या कामामुळे आजपासून पाणीबाणी
पाच विभागांत ४४ तास पाणीपुरवठा विस्कळित
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १९ : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) मेट्रो ७-अ प्रकल्पाच्या कामासाठी २,४०० मि.मी. व्यासाच्या मुख्य जलवाहिनीच्या वळविलेल्या भागाच्या जोडणीचे काम हाती घेण्यात आले आहे. या तांत्रिक कामामुळे मंगळवारी (ता. २०) सकाळी ९ वाजेपासून गुरुवारी (ता. २२) पहाटे ५ वाजेपर्यंत मुंबईतील पाच महत्त्वाच्या विभागांत पाणीपुरवठा पूर्णपणे बंद किंवा कमी दाबाने होणार आहे. महापालिकेने दिलेल्या माहितीनुसार, ‘जी उत्तर’, ‘के पूर्व’, ‘एस’, ‘एच पूर्व’ आणि ‘एन’ या विभागांतील पाणीपुरवठ्यावर याचा परिणाम होणार असून, नियमित वेळेतही बदल करण्यात आला आहे.
जलवाहिनी दुरुस्तीच्या ४४ तासांच्या काळात नागरिकांनी आवश्यक तितका पाण्याचा साठा आधीच करून ठेवावा, पाणीकपातीच्या काळात पाण्याचा वापर अत्यंत जपून आणि काटकसरीने करावा, तसेच पाणीपुरवठा पूर्ववत झाल्यानंतर सुरुवातीचे काही दिवस पाणी उकळून आणि गाळून प्यावे, असे आवाहन पालिकेच्या जल अभियंता खात्याने केले आहे.
परिणाम कुठे?
१) ‘के पूर्व’ विभाग
- मुलगाव डोंगरी, एमआयडीसी (मार्ग १ ते २३), ट्रान्स अपार्टमेंट, कोंडिविटा, महेश्वरीनगर, भवानीनगर, विजय नगर, मरोळ, मिलिटरी मार्ग, मरोळ गाव, चर्च रोड, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ क्षेत्र आणि सिप्झ या भागांत २० आणि २१ जानेवारी रोजी पाणीपुरवठा पूर्णपणे बंद राहील.
२) ‘जी उत्तर’ विभाग (धारावी परिसर)
जस्मिन मिल मार्ग, माटुंगा कामगार वसाहत, ९० फूट मार्ग, ६० फूट मार्ग, शाहू नगर, धारावी लूप मार्ग या ठिकाणी सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ आणि सायंकाळी ५ ते रात्री १० या वेळेत कमी दाबाने पाणीपुरवठा होईल.
३) ‘एस’ विभाग भांडुप आणि विक्रोळी)
मोरारजी नगर, गौतम नगर, बेस्ट नगर, फिल्टरपाडा, गावदेवी, पठाणवाडी, महात्मा फुलेनगर भागातील पाणीपुरवठा बंद राहणार असून, कांजूरमार्ग (पश्चिम), सूर्यानगर, लाल बहादूर शास्त्री मार्ग, कोकण नगर, टेम्पिपाडा, साई हिल आणि रमाबाई नगर परिसरात कमी दाबाने पुरवठा होईल.
४) ‘एच पूर्व’ विभाग (वांद्रे-कुर्ला संकुल)
बीकेसी आणि मोतीलाल नगर परिसरात २० आणि २१ जानेवारी रोजी रात्री १० ते ११.४० या वेळेत कमी दाबाने पाणीपुरवठा करण्यात येईल.
५) ‘एन’ विभाग (घाटकोपर आणि विक्रोळी)
सागर नगर, विक्रोळी रेल्वे स्थानक मार्ग, फिरोजशहा नगर, आर-सिटी मॉल परिसर, दामोदर पार्क, श्रेयस सिनेमागृह परिसर आणि नित्यानंद नगर परिसरात नियमित वेळेत कमी दाबाने पाणीपुरवठा होईल.
