डॉ. संग्राम पाटील यांना पुन्हा विमानतळावर रोखले
डॉ. संग्राम पाटील यांना
पुन्हा विमानतळावर रोखले
मुंबई, ता. १९ : केंद्र सरकार आणि भाजप नेत्यांच्या कार्यप्रणालीवर सातत्याने टीका करणारे लंडनस्थित भारतीय वंशाचे डॉ. संग्राम पाटील यांना सोमवारी (ता. १९) छत्रपती शिवाजी महाराज विमानतळावर पुन्हा रोखण्यात आले. मुंबई पोलिसांनी जारी केलेली लूक आऊट नोटीस मागे न घेतल्याने लंडनला जाण्यासाठी विमानतळावर येताच पुढील प्रवासासाठी मज्जाव करण्यात आला. परिणामी विमान हुकल्याची माहिती डॉ. पाटील यांनी दिली.
गत महिन्यात भाजपचे प्रदेश सोशल मीडिया सहसंयोजक निखिल भामरे यांच्या तक्रारीनुसार, ना. म. जोशी मार्ग पोलिसांनी डॉ. पाटील यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदवला होता. त्यासाठी पोलिसांनी डॉ. पाटील यांच्याविरोधात लूक आऊट नोटीस जारी केली होती. दरम्यान, डॉ. पाटील १० जानेवारीला मुंबईत येताच त्यांना विमानतळावर ताब्यात घेण्यात आले. दिवसभर चौकशी करून संध्याकाळी त्यांना नोटीस देऊन सोडण्यात आले. चौकशीवेळी आपण सर्व प्रश्नांची माहिती दिली तसेच परतीच्या प्रवासाबाबतही कळवले होते. तेव्हा अधिकाऱ्यांनी ही नोटीस मागे घेण्याची ग्वाही देण्यात आली होती. मात्र ती मागे न घेतल्याने विमानतळावर इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांनी रोखल्याचे डॉ. पाटील यांनी सांगितले.
