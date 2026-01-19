अभिनेता अक्षय कुमारच्या ताफ्यातील वाहनाला अपघात
अभिनेता अक्षय कुमारच्या ताफ्यातील वाहनाला अपघात
मुंबई, ता. १९ : परदेश दौऱ्यावरून मुंबईत परतलेला अभिनेता अक्षय कुमार निवासस्थानी जात असताना त्याच्या ताफ्यातील एका वाहनाला सोमवारी (ता. १९) रात्री अंधेरी परिसरात अपघात घडला. अक्षयच्या ताफ्यातील कार रिक्षाला धडकून पलटी झाली. या अपघातात रिक्षाचालक जखम झाला असून, अन्य जीवितहानी झालेली नाही, असे सांगण्यात आले.
मिळालेल्या माहितीनुसार, अक्षय आणि पत्नी ट्विंकल खन्ना परदेशातून सोमवारी संध्याकाळी मुंबईत परतले. निवासस्थानी जात असताना जुहू येथील सिल्व्हर बीच कॅफेसमोर त्यांच्या ताफ्यातील भरधाव मर्सिडीज कारने रिक्षाला धडक दिली. ही धडक इतकी जोरदार बसली की रिक्षाचा चक्काचूर झाला आणि मर्सिडीज कार पलटी होऊन रिक्षावरच पडली. या अपघाताच्या व्हायरल व्हिडिओमध्ये रिक्षात चालकासह प्रवासी अडकून पडल्याचे स्पष्ट दिसत होते. अपघातानंतर गोळा झालेल्या स्थानिकांनी आत अडकून पडलेल्यांना बाहेर काढले, तर अक्षय आणि कुटुंबीय आपल्या वाहनातून पुढील प्रवासाला निघाले. या अपघाताबाबत जुहू पोलिस चौकशी करीत आहेत.
